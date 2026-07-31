Secretaría de Educación confirma cambios en colegio militarizado de Durango

La única escuela con modalidad militarizada que opera en Durango podrá continuar prestando el servicio educativo, pero deberá eliminar tanto la denominación como las actividades y contenidos relacionados con la formación militar.

El secretario de Educación del Estado, Guillermo Adame Calderón, explicó que la medida deriva de la instrucción emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) , luego de que se determinara que este tipo de instituciones no cuentan con autorización para funcionar bajo esa modalidad.

Agregó que, tras conocerse la disposición, la Secretaría de Educación del Estado estableció contacto con la dirección del plantel para iniciar el proceso de adecuación.

Adame Calderón señaló que el cambio no consistirá únicamente en retirar la palabra "militarizado" del nombre de la institución, sino que también deberán desaparecer las asignaturas, actividades y cualquier práctica vinculada con la disciplina militar , a fin de ajustarse a los lineamientos federales.

Precisó que las autoridades educativas mantienen diálogo con los directivos del colegio y aseguró que existe disposición para realizar las modificaciones necesarias , por lo que no se ha encontrado resistencia para cumplir con la instrucción y permitir que el plantel continúe operando.

Respecto a los señalamientos que motivaron la decisión de la SEP, el titular de la SEED afirmó que en Durango no existe antecedente de quejas o denuncias contra la institución.