Durango

MEDICAMENTOS

Secretaría de Salud de Durango reporta 70 por ciento de abasto de medicamentos

Se prevé una mayor demanda de medicamentos en diciembre debido al incremento en enfermedades respiratorias y alergias.

Secretaría de Salud de Durango reporta 70 por ciento de abasto de medicamentos

Secretaría de Salud de Durango reporta 70 por ciento de abasto de medicamentos

SAÚL MALDONADO
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La Secretaría de Salud de Durango mantiene un abasto de medicamentos e insumos del 70 por ciento, aunque se prevé que la disponibilidad registre ajustes hacia diciembre debido a la demanda de fármacos relacionados con las enfermedades respiratorias y las alergias.

Moisés Nájera Torres, titular de la dependencia, señaló que actualmente se cuenta con los medicamentos básicos, principalmente antihistamínicos y antiinflamatorios, aunque reconoció que pueden presentarse faltantes de algunas claves, desde estos fármacos hasta determinados antibióticos.

Explicó que los cambios de temperatura influyen en la demanda de medicamentos, particularmente cuando se presentan variaciones bruscas entre el frío y el calor, condiciones que favorecen las consultas por infecciones de las vías respiratorias y problemas alérgicos.

El funcionario indicó que, conforme se acerque diciembre, se espera una mayor demanda de antihistamínicos y antiinflamatorios, por lo que la disponibilidad de estos insumos podría verse modificada.

Aunque reconoció que existen faltantes de algunos medicamentos, aseguró que los productos considerados básicos se encuentran cubiertos, particularmente los utilizados para atender alergias y procesos inflamatorios.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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