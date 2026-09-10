Sector de la maquinaria pesada desocupó a 500 trabajadores en Durango

En Durango, el sector de la maquinaria pesada registra un 70 por ciento de desocupación, a falta de obra pública.

“La maquinaria pesada estamos sin rebasar el 30 por ciento, estamos hablando de un 25 al 30 por ciento de ocupación de equipo. Y bueno, buscando las alternativas en los estados vecinos y en la parte particular de inversión privada”, reconoció el presidente de la Asociación de Industriales de Maquinaria Pesada del Estado de Durango (AIMPED), Fernando Castro.

Ante ello, informó que esta desocupación del 70 por ciento ha generado desempleo en este sector.

“Con nosotros somos 25 agremiados en maquinaria pesada y estamos del orden de 500 plazas desocupadas por ese motivo ”, lamentó.

Y, aunque para los últimos meses del año se mantiene la esperanza, no se prevé un aumento extraordinario en la actividad.