Sector empresarial de Durango prevé más costos por pago electrónico

La aprobación de la Ley de Economía Digital, que privilegia los pagos electrónicos, representa una preocupación para el comercio, sobre todo para los pequeños negocios, ya que implicará costos y “empezar de cero” , informó la presidenta de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), capítulo Durango, Yolanda Pacheco Cortés.

Advirtió que la transición a los pagos digitales implicará gastos por comisiones bancarias y capacitación , además de dificultades para negocios que atienden directamente al público.

“Pues muy negativo lo veo yo, por mi parte, en el aspecto de los que no tienen cuentas bancarias. Ahora, por otro lado, también hay que ver los pros y los contras. A lo mejor es un área de oportunidad para el sector empresarial ya más organizado, porque de alguna manera no tendrías fugas respecto a veces a los equipos de trabajo que no tenemos personas muy confiable y que manejan efectivo (...) Pero en términos generales sí se me hace complicado”, indicó.

Refirió que en esta asociación del 75 al 80 por ciento de las afiliadas pertenece al sector formal, mientras que el resto trabajan con menores para poder incorporarse a la formalidad; y consideró que, aunque la digitalización podría facilitar el control de las operaciones, “definitivamente tenemos que empezar de ceros”.

Asimismo, comentó que esta nueva medida también implicará costos. “Si así los costos normales están fuertes, siempre tenemos que buscar diferentes áreas de oportunidad financiera que nos ofrezcan mejores opciones, porque sí está carísimo el cobro que nos hacen mensualmente, financieramente hablando. Entonces, imagínense las capacitaciones, es la misma historia. Vamos a tener que empezar de ceros para capacitar a todo nuestro equipo de trabajo, empezando por nosotras, porque es algo nuevo para todas nosotras”, estableció.

Consideró que el trasfondo de estas medidas gubernamentales es incrementar el control sobre el desarrollo económico e intensificar la fiscalización para pequeños, medianos y grandes contribuyentes.

Asimismo, llamó a la prudencia y señaló que esperarán a la publicación formal en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para conocer los alcances reales, las excepciones y la gradualidad, antes de definir las acciones concretas a implementar por parte del sector productivo.