Sector gasolinero de Durango demanda que subsidio se aplique a toda la cadena de suministro

El precio sugerido para el diesel, de 26.99 pesos, ya resulta insostenible para varias estaciones de servicio, debido a los aumentos que se han registrado en los costos del crédito y logística de traslado, planteó el presidente de la Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo) Durango, Fernando Favila Arrieta.

“Como lo he mencionado en ocasiones anteriores, cada uno de los negocios tendrá su propia estructura de precios y costos. Entonces creo que al final del día en su mayoría se ha logrado, inclusive a nivel nacional se ha logrado, he visto precios aquí en algunos de inclusive 26.99 pesos; representa un reto en el tema del diesel porque van otros ingredientes como el crédito, que se traduce finalmente en costo y eso obviamente limita la parte de la rentabilidad”, indicó.

Expuso que los topes de precios en los combustibles están empujando a estaciones de servicio a operar al límite o con pérdidas.

“El esfuerzo por parte del empresariado está, vemos que la mayoría ha estado adherido a eso, sigue la parte del subsidio de IEPS y lo que sí estamos planteando como Onexpo es que esa cooperación para alcanzar ese límite de precio y que podamos contener alguna escalada de precios , se pueda seguir manteniendo, pero sí a través de la participación de toda la cadena de suministro en el servicio”.

Y es que expuso que hay casos en los que ya no resulta rentable, ya que el margen de ganancia se ha ido reduciendo.

“Cada una de las estaciones tiene una estructura distinta de negocios. Mucho de lo que ha pasado en algunas estaciones es que no está considerado dentro de eso que ha propuesto o que ha mantenido la parte federal, es que el costo de traslado en el suministro, pues se ha incrementado, por obvias razones y eso sí limita. Muchas estaciones no han podido adherirse o mantener ese precio porque sencillamente no es rentable. Estaríamos, ya no digo que disminuyendo el margen, inclusive con pérdida”, estableció.

Por otro lado, respecto a la gasolina premium, reconoció que ha bajado la demanda porque en algunos lugares están por arriba de los 28.60 pesos.

“En la gasolina premium al menos hoy no ha habido una respuesta en que se pueda aplicar también un tema de subsidio en los impuestos en el IEPS. El precio final finalmente observamos que tenemos alrededor de un 40 por ciento en tema de impuestos, entre el IEPS, el IVA y la cadena. Entonces, si se aplica algo creo que pudiera disminuir”, indicó.

Y recordó que vehículos, sobre todo de reciente modelo, requieren gasolina premium y ya hay hasta cinco pesos de diferencia en precio.