Las empresas del sector industrial están planeando el próximo año 2027 con mesura, debido a los ajustes fiscales, económicos y laborales que se prevén.

Así lo informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Durango, Joana Soto, quien consideró que el salario mínimo se debería ubicar en torno al seis por ciento, acorde a la inflación.

“Son bastantes cambios los que tenemos que asumir dentro de las administraciones de las empresas. Relativamente ha sido complejo este año, hemos tenido muchas variantes económicas, sobre todo con el tema de los impuestos que también nos ha estado pegando de forma tanto directa como indirecta con todas las modificaciones a la legislación. Y bueno, pues toda la volatilidad que tenemos con los tipos de cambio y algunos otros factores, nos están afectando. Efectivamente, el próximo año se está planeando con cierta mesura. Es la realidad, está complejo el panorama”, indicó.

En tal sentido, expuso que las empresas están tomando previsiones para lo inmediato que es el cierre de año, para cubrir los salarios y prestaciones de los trabajadores.

“Y posterior a esto, pues ya tomar las iniciativas de cada una de las empresas. Habrá empresas que por su naturaleza, pues están buscando modernizar, mejorar procesos para poder ser más competitivos dentro del mercado. Yo creo que es la única posibilidad que nosotros tenemos para realmente seguir formando parte de las cadenas de proveeduría mayores. Seguirle apostando, seguirle invirtiendo y también buscar que gobierno haga también algunas modificaciones, porque son necesarias para poder seguir de alguna manera fortaleciendo todo el sector empresarial”, estableció.

Proponen aumento del seis por ciento

Sobre el salario mínimo, consideró que, aunque se busca la estabilidad de los trabajadores, las empresas ya cubren cargas fiscales cercanas al 35 ó 40 por ciento e incluso hay ejercicios en los que los incrementos acumulados han llegado a representar hasta un 50 por ciento del impacto, por lo que consideró que el ajuste debe tomar en cuenta la inflación y situarse cerca en el seis por ciento, evitando un incremento de dos cifras. “No creo que podamos soportar un aumento de dos cifras”, opinó.