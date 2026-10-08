Sector restaurantero de Durango no está exento de estrés laboral

El estrés laboral es uno de los principales problemas que aquejan a los trabajadores ya que impacta en su salud física y mental; y se da en varios sectores de la actividad productiva.

En tal sentido, los restaurantes son espacios que no están exentos del trabajo bajo presión, por lo que se han detectado situaciones de riesgo que se buscará revertir a través de la capacitación.

El presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac) en Durango, Jorge Luján Pulido, reconoció que, al final del día, el trabajo de cocina, tanto en la preparación de alimentos como en el servicio al cliente, implica un alto grado de estrés.

“Es un trabajo que suele ser más de ocho horas, sueles estar con los mismos compañeros. Una cocina tiene adrenalina, tiene estrés. Obviamente terminas el turno tal vez a una hora donde no te permite generar esta vida normal porque el restaurante trabaja mientras los demás descansan” mencionó.

Por lo que se han implementado estrategias para canalizar casos que se detecten de algún comportamiento inusual o inclusive indicios de depresión.

“Estos canales en menos de una hora te generan el apoyo, ya sea un psicólogo o alguien. Es muy importante, sobre todo, en los ambientes laborales modernos, cuidar lo que son estos ambientes sanos de trabajo”.

Por lo que se están generando estos mecanismos para contar con un enlace para canalizar a quien lo requiera.

Asimismo, se prevé implementar una capacitación a aproximadamente 80 trabajadores de este sector para generar la cultura de la prevención.

“Tenemos estudios, no locales, pero sí nacionales, en los cuales sí nos marcan una escala de posibles problemas en los cuales observamos desde niveles básicos, tal vez alguna ansiedad, algún estrés, hasta posibles depresiones dentro del ambiente laboral. Ahí mencionar, sobre todo, cuidamos al lado masculino, que es el que menos habla si está triste, el que menos habla de emociones. Creo que guardarnos este tipo de sentimientos es lo que genera, sin llegar a adentrarme en temas que no domino como sería el de la psicología, lo que lleva a que muchas personas piensen en no continuar con su vida”, manifestó.