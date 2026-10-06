Secuelas que llegaron décadas después del original y cómo actualizaron la historia

En 1964 Julie Andrews aterrizó en una calle de Londres colgada de un paraguas. En 2018 lo hizo Emily Blunt, y entre una escena y otra pasó más de medio siglo. Una secuela que llega con ese retraso tiene un problema que las continuaciones inmediatas no conocen: el público de la original creció, cambió de gustos o dejó de ir al cine, y el que llega nuevo quizá nunca la vio. Cada producción que se animó al salto tuvo que decidir qué conservar y qué dejar atrás.

Estos cinco casos, de géneros y décadas distintas, muestran cómo lo resolvieron.

Del tablero a la consola

La adaptación de Jumanji que dirigió Joe Johnston en 1995, con Robin Williams y Kirsten Dunst, partía del libro ilustrado que Chris Van Allsburg publicó en 1981. Su premisa era un juego de mesa que suelta animales y peligros de la selva dentro de una casa familiar. Esa película, que hoy aparece en catálogos como Mercado Play, funcionaba con una idea muy física del juego: dados, fichas, un tablero que se abre sobre la mesa.

La continuación de 2017, dirigida por Jake Kasdan, tomó la decisión más visible de esta lista y cambió el soporte. El tablero se transforma en una consola de videojuegos y la dirección del peligro se invierte. Ya no es la selva la que entra a la casa; cuatro estudiantes de preparatoria son absorbidos por el juego y tienen que superar sus niveles dentro de avatares que no se les parecen en nada, interpretados por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. Según Box Office Mojo, recaudó 962.5 millones de dólares en todo el mundo.

El protagonista de siempre, con los años encima

Tony Scott estrenó Top Gun en 1986. Top Gun: Maverick llegó en 2022, 36 años después, con Joseph Kosinski en la dirección y Tom Cruise otra vez en la cabina. Aquí la apuesta fue mantener casi todo: el personaje, la escuela de pilotos de la Marina, los aviones de combate.

Lo que se movió fue el lugar de Maverick en la historia. Ahora vuelve al programa para entrenar a una generación nueva, y entre sus alumnos está Rooster (Miles Teller), hijo de Goose, el compañero que perdió en la primera película. La edad deja de ser un estorbo y se convierte en el tema. Con 1,503 millones de dólares en taquilla mundial, de acuerdo con Box Office Mojo, es el caso más rentable de este recuento.

Borrar lo que vino en medio

John Carpenter dirigió Halloween en 1978, con Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, la niñera que sobrevive a Michael Myers. La saga sumó después varias secuelas y reinicios. La versión de 2018, de David Gordon Green, coescrita con Danny McBride y Jeff Fradley, tomó una decisión de guion poco habitual. Se presenta como continuación directa de la original e ignora todas las demás entregas.

Curtis regresa como una mujer marcada durante cuatro décadas por aquella noche, y la película se pregunta algo que el cine de terror casi nunca toca: cómo sigue la vida de quien sobrevivió. Box Office Mojo registra 259.9 millones de dólares en el mundo.

Mismo universo, protagonista nuevo

Blade Runner, de Ridley Scott, se estrenó en 1982 con Harrison Ford como Deckard. El British Film Institute recuerda que fue un fracaso de crítica y taquilla en su momento, antes de ganarse un enorme público de culto. Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve en 2017, ubica la acción treinta años más tarde y entrega el protagónico a K, un blade runner interpretado por Ryan Gosling. Ford vuelve como Deckard, aunque la película es de Gosling.

Conservó la ciudad lluviosa y la pregunta sobre qué vuelve humano a alguien. La crítica la recibió con elogios, pero la taquilla mundial se quedó en 277.9 millones de dólares, muy por debajo de la de Maverick o la continuación de 2017.

Otra época para la misma niñera

El regreso de Mary Poppins (2018), de Rob Marshall, se quedó dentro del musical de Disney que Robert Stevenson había dirigido en 1964. Cambió el contexto: la historia pasa al Londres de los años treinta, en plena Depresión, y Michael Banks (Ben Whishaw) ya es un adulto golpeado por una pérdida, con tres hijos a su cargo. Emily Blunt hereda el papel de Julie Andrews, Lin-Manuel Miranda ocupa un lugar cercano al que tuvo Dick Van Dyke, y el propio Van Dyke aparece en el reparto.

Lo que comparten las que funcionan

Ninguna de estas películas intentó repetir la original plano por plano. Cada una eligió un cambio grande y lo sostuvo: el soporte del juego, la edad del héroe, la cronología de la saga, el protagonista, la época. El resto quedó reconocible para quien conocía la primera.

Las secuelas tardías que mejor resisten usan el paso del tiempo como materia de la historia. A Maverick le pesan los años, Laurie Strode carga cuatro décadas de miedo y Michael Banks perdió la infancia que una niñera mágica le había cuidado. La taquilla no siempre acompaña, como mostró Blade Runner 2049. La prueba para el espectador es más sencilla. Si la película se entiende sin haber visto la anterior y a la vez le da algo nuevo a quien sí la vio, la espera tuvo sentido.