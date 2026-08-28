¿Seguirá el calor en Durango este viernes? Este es el pronóstico para HOY 28 de agosto

El pronóstico del clima se mantiene con posibilidad de lluvias de diversa intensidad en México para este viernes 28 de agosto, sin embargo, otros sistemas también tendrán interacción y podrían tener condiciones cambiantes en algunas regiones. ¿Cómo será para Durango?

Pronóstico general

De acuerdo al informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, así como precipitaciones puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango .

En el occidente, centro y sur del país, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera interactuarán con la onda tropical número 32, que avanza sobre el sur de México. Estas condiciones favorecerán lluvias puntuales intensas en Guerrero y muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Por otra parte, la onda tropical número 33 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, generando lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán, Campeche y Chiapas. Tabasco tendrá lluvias puntuales fuertes y Quintana Roo registrará intervalos de chubascos.

Aún con las lluvias, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país , el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. Además, continuará la onda de calor en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para este viernes, Durango espera una jornada con temperaturas calurosas durante el medio día, además de lluvias ligeras a moderadas en la zona serrana y precipitaciones aisladas en otras regiones.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, las precipitaciones se prevén en la Sierra Occidental, mientras que en municipios del norte y la Región Lagunera también podrían registrarse pero aisladas.

En cuanto a las temperaturas, cerca del mediodía se comenzará a sentir un ambiente muy caluroso, estimando que el termómetro llegue a los 34 a 35 grados Celsius.

También el viento estará presente en el territorio duranguense, esperando rachas máximas fuertes de entre 40 y 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas abiertas y carreteras.