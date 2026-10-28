¿Seguirán las lluvias en Durango este miércoles? Esto dice el pronóstico de HOY 28 de octubre

El clima de este miércoles 28 de octubre se mantien con constantes lluvias, aunque de diferentes intensidades, esto por los fenómenos que se encuentran presentes en el territorio nacional. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este día la tormenta tropical Vance se localizará sobre las cosas de Jalisco y Nayarit, ayudando a esta probabilidad.

Pronóstico general

De acuerdo al informe compartido, la circulación de Vance favorecerá lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del occidente del territorio nacional, además de Baja California Sur y Durango . Asimismo, se esperan rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima.

Además, se esperan canales de baja presión, en combinación con la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico , el golfo de México y el mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, así como precipitaciones fuertes en Chihuahua y Coahuila.

En tanto, se prevén lluvias y chubascos en regiones del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, por lo que las condiciones meteorológicas serán variables en gran parte del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Desde la noche del martes 27 de octubre el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local pronosticó lluvias de gran intensidad y cerca de las 23:00 horas comenzaron a presentarse, generando que se extendieran durante la mañana de este miércoles.

Para este día, varios municipios de Durango se mantienen en alerta por estas precipitaciones, como: Pueblo Nuevo, Mezquital, Durango, Llanos de Madero-Victoria y los valles del sureste del estado , mientras que en el resto de la entidad se esperan precipitaciones de ligeras a moderadas.

Las primeras horas del día se mantuvo un ambiente frío, con temperaturas mínimas de entre 11 y 12 grados centígrados. Para el mediodía, las condiciones se mantendrán frescas, con temperaturas máximas de entre 14 y 15 grados.

Además, se espera que el viento presente rachas máximas suaves de entre 10 y 20 kilómetros por hora, por lo que las condiciones estarán marcadas principalmente por las lluvias y las bajas temperaturas.

Según el pronóstico, este panorama continuará durante todo el día, teniendo periodos de "calma" durante algunas horas.