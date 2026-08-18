¿Seguirán las lluvias en Durango HOY martes 18 de agosto? Así será el clima según el SMN

El clima de este martes estará marcado por lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento en distintas regiones del país. ¿Qué condiciones se esperan en Durango? Esto indica el pronóstico del día.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano sobre el noroeste del país, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Baja California y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Por otra parte, los canales de baja presión que se extienden sobre el interior de la República Mexicana interactuarán con circulaciones ciclónicas en altura y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

A estos sistemas se sumará el desplazamiento de la onda tropical número 28 sobre el occidente del país, condiciones que favorecerán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en regiones del noreste, oriente, sur y sureste de México.

Además, existe posibilidad de caída de granizo en algunas zonas del centro y occidente del territorio nacional.

En cuanto a las precipitaciones más intensas, se esperan lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que Jalisco, Puebla y Tabasco podrían registrar lluvias puntuales muy fuertes.

Durante este martes, una nueva onda tropical, la número 29, se aproximará a la península de Yucatán.

En contraste, el ambiente caluroso a muy caluroso continuará presente en entidades del norte de México, mientras que la onda de calor permanecerá sobre algunas regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Clima en el estado de Durango

Este martes, el estado de Durango tendrá una jornada calurosa, con lluvias fuertes en algunas regiones y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la mañana se presentó cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y frío en las zonas serranas, además de bancos de niebla.

Se prevé que a lo largo del día las temperaturas máximas alcancen entre 35 y 40 grados centígrados en distintas zonas de Durango, por lo que el ambiente será caluroso durante la tarde.

En cuanto a las lluvias, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el noroeste y oeste de Durango. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas.

Finalmente, se espera viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en Durango.

Pronóstico para la ciudad de Durango

El reporte del SMN indicaba que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y los 15 grados centígrados, y que conforme avance el día subirá de manera gradual, hasta alcanzar una máxima entre 28 y 29 grados, entre las 14:00 y 16:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta el mediodía, y después pase a ser parcialmente nublado, con probabilidades bajas de que se generen lluvias, sobre todo a partir de las 15:00 horas. Sin embargo, de registrarse, tenderían a ser ligeras.

Sobre el viento, se espera que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que superarían los 15 km/h.

Para la madrugada del miércoles, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima entre los 12 y 15 grados centígrados.