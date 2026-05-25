Segunda onda tropical dejará lluvias intensas en México esta semana, ¿qué estados afectará?

Con la llegada del mes de mayo, comienzan a registrarse las primeras ondas tropicales del año, que al acercarse a territorio nacional generarán efectos como precipitaciones fuertes en algunas zonas del país. Tras el paso del primero de estos fenómenos de la temporada, se aproxima una nueva onda. ¿Qué estados tendrán lluvias intensas esta semana?

Luego del paso de la primera onda tropical de la temporada, este lunes 25 de mayo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la aproximación de una nueva onda tropical, que actualmente se desplaza sobre Centro América.

De acuerdo con el reporte que abarca del martes 26 al jueves 28 de mayo, canales de baja presión en el interior de México, aunados a la onda tropical 2 que se desplazará sobre el sureste y sur del país, así como divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, causarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del occidente, oriente, centro, sur y sureste.

Conforme avance la semana, se prevé que la onda tropical 2 avance por la región sur de México, dejando a su paso lluvias de diversa intensidad den algunos estados.

Estados con fuertes lluvias

Para este lunes 25 de mayo, se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros en:

Oaxaca

Chiapas

Además, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en

Veracruz

Tabasco

Para el martes 26 de mayo, aunque las lluvias bajarán de intensidad, seguirán siendo fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en los estados de:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas

Chiapas

Oaxaca

Mientras que se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Tabasco

Guerrero

Para el miércoles 27 de mayo, las condiciones se mantendrán similares a las del martes, mientras que el jueves las lluvias aumentarán de intensidad en Tabasco y Chiapas, donde se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros.

Onda tropical: ¿qué es?

Una onda tropical es un fenómeno meteorológico que consiste en una franje alargada de baja presión atmosférica que se desplaza de este a oeste en las regiones cercanas al ecuador, principalmente sobre el océano Atlántico y el mar Caribe. Estos sistemas son comunes durante la temporada de lluvias y suelen influir de manera importante en las condiciones del clima en México y otros países de Centroamérica.

A su paso, las ondas tropicales favorecen el desarrollo de nubosidad, lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, debido a la inestabilidad que generan en la atmósfera. En algunos casos, también pueden ocasionar rachas de viento, caída de granizo y precipitaciones intensas que incrementan el riesgo de inundaciones, deslaves o crecidas de ríos en zonas vulnerables.

Aunque la mayoría de las ondas tropicales únicamente provocan lluvias temporales, algunas pueden fortalecerse al encontrar condiciones favorables sobre el océano, como altas temperaturas del agua y humedad suficiente. Bajo estas circunstancias, existe la posibilidad de que evolucionen a ciclones tropicales, tormentas o huracanes.

Por esta razón, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia constante sobre estos sistemas, especialmente durante la temporada de ciclones, ya que su trayectoria y evolución pueden generar afectaciones en distintos estados del país