La construcción de la segunda planta potabilizadora para la ciudad de Durango arrancará en 2027, con una inversión estimada de alrededor de mil millones de pesos, informó Roberto Delgado Gallegos, director de Conagua en la entidad.

​El titular de Conagua detalló que esta obra se sumará a la infraestructura vinculada con el abastecimiento de agua potable y deberá quedar concluida durante el primer semestre de 2028, para empatar con los tiempos de la presa Tunal II. Precisó que el proyecto ya se encuentra en proceso de licitación y que su terminación está prevista para el primer semestre de 2028.

​De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, el esquema contempla dos plantas potabilizadoras y dos plantas de bombeo con sus respectivos acueductos para abastecer los macrotanques del acuaférico.

Mientras la planta actual abastece principalmente el poniente y parte del sur de la ciudad, la nueva planta potabilizadora se ubicará a un lado de la existente con el objetivo de dar servicio hacia la zona oriente.

​Finalmente, Delgado Gallegos señaló que existe coordinación permanente con el Gobierno del Estado y el municipio, así como con Aguas del Municipio de Durango (AMD), para avanzar en la red de distribución y los sectores correspondientes, ya que actualmente la planta potabilizadora opera por debajo de su capacidad total debido a que las redes aún no están listas en su totalidad.