Seguridad y alertas siguen impactando en el turismo de Durango

La seguridad y las alertas que emiten los países son un factor determinante al momento de planear un viaje y, en el ámbito local, siguen mermando la afluencia de visitantes hacia Durango, reconoció el presidente del Clúster de Turismo, Jorge Muñoz.

Estableció que la situación de inseguridad y los enfrentamientos registrados en los límites entre Sinaloa y Durango desde hace más de dos años han afectado negativamente al sector , impidiendo una recuperación plena.

“Desafortunadamente el tema de seguridad a nivel mundial yo creo que es un tema principal a considerar cuando vas a viajar. Siempre es importante, Estados Unidos siempre emite un comunicado de cuáles son los países a no visitar o qué ciudades no visitar. Yo creo que la seguridad siempre va a ser un tema que va a mermar en la visita de los turistas a cualquier destino, no nada más Durango. Nos han afectado a nosotros desde hace más de dos años estos enfrentamientos que hubo en la frontera de Sinaloa y Durango, ha afectado y no nos hemos podido recuperar”, reconoció.

No obstante, dijo que se tiene la expectativa de un repunte gracias a los operativos de seguridad que se han implementado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, particularmente en Mazatlán, por lo que confió en que estos operativos funcionen y den confianza a los viajeros.