Seis viviendas dañadas por fuerte lluvia en comunidades de Santiago Papasquiaro

La fuerte tormenta que se registró en comunidades del municipio de Santiago Papasquiaro dejó seis viviendas dañadas, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada.

“El sábado por la tarde se registra esta situación particularmente en dos comunidades: El Porvenir y La Villita. Estamos hablando de comunidades que no son muy grandes, son aproximadamente 130, más o menos habitantes en esa zona. Y lo que ocurrió fue una tormenta, lluvia fuerte, con fuertes vientos también, y esto generó sobre todo el daño en seis viviendas, en las cuales afectó la parte de los techos, tinacos y algunos paneles solares que tenían estas casas. No tenemos ninguna persona lesionada”, indicó.

Asimismo, descartó que se encuentren incomunicadas estas poblaciones. “En el tema de los caminos, aunque esta comunidad está alejada, está como a siete horas de la cabecera, no están incomunicados. Los caminos están funcionales”, dijo.

También se reportaron fallas en la infraestructura eléctrica. “Hemos estado al pendiente junto con la Coordinación Municipal de Protección Civil y las propias autoridades de aquella zona. El reporte prácticamente se da hasta el día de ayer justamente por el tema de la afectación en las comunicaciones derivado de los daños en la energía eléctrica”, estableció.

Por lo que los habitantes requerirán el apoyo gubernamental. “La mayoría va a requerir apoyo en el tema, sobre todo de láminas, algo de madera, y vamos a ver si el Ayuntamiento no tiene la capacidad para poder solventar este tema, por supuesto, también nosotros lo vamos a reforzar para poderle dar atención a estas familias afectadas”.

Y comentó que se prevé que se sigan registrando lluvias torrenciales como las que ya han ocurrido en lugares específicos de varios municipios.

“Recordemos que estamos en la temporada de lluvias en uno de los meses más fuertes, pero que además, bajo esta condición que comentábamos, en cualquier momento se puede presentar alguna situación extraordinaria”, concluyó.