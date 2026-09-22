Selección Durango de fútbol femenil convoca a visorías rumbo a la Olimpiada Nacional de 2027

La Selección Durango Femenil de futbol abrió el proceso de visorías y entrenamientos para conformar los representativos estatales que competirán en la Olimpiada Nacional 2027. La convocatoria está dirigida de forma exclusiva a futbolistas locales nacidas en los años 2012, 2013 y 2014, quienes busquen integrarse a los trabajos de preparación con miras a conseguir un boleto en la máxima competencia deportiva del país.

El proyecto deportivo se encuentra bajo la conducción técnica del profesor Atssiel Alejandro Estrada Becerra, responsable de dirigir las sesiones, evaluar las condiciones individuales y estructurar el planteamiento táctico del equipo. El cuerpo técnico se ha fijado la meta de construir un plantel altamente competitivo, enfocado en superar las etapas eliminatorias previas y asegurar la presencia del estado en el certamen final.

Buscan replicar el éxito cosechado

Las jornadas de entrenamiento y visoría se desarrollan en la cancha de la Sección 7, conocida popularmente como La Cuadra. Los horarios ordinarios están programados de lunes a viernes, entre las 18:00 y las 20:00 horas, mientras que los sábados la actividad en cancha comprende un bloque de 8:00 a 14:00 horas. El acceso a estas prácticas no requiere pago alguno por parte de las jugadoras.

Esta nueva fase de preparación toma como referencia inmediata el resultado obtenido durante la Olimpiada Nacional 2026, certamen en el cual el equipo femenil de Durango alcanzó el cuarto lugar a nivel nacional. Aquella actuación sirvió para medir el nivel de las futbolistas locales frente a otros representativos del país y fijó la meta de disputar los primeros lugares en la siguiente edición.

Rumbo al escenario 2027

El enfoque en las categorías 2012, 2013 y 2014 responde a la necesidad de fortalecer la formación integral de atletas jóvenes y dar seguimiento continuo al talento en categorías infantiles. Los entrenamientos abarcan tanto la preparación física básica como el desarrollo de destrezas individuales con el balón, además del entendimiento del sistema de juego necesario para el rendimiento de alto nivel.

A medida que avanzan las pruebas de selección, el cuerpo técnico evaluará el desempeño de las asistentes para definir la nómina definitiva que encarará la fase regional. La meta inmediata es consolidar un equipo sólido que comience su acoplamiento táctico con suficiente anticipación de cara al torneo.