Selección Femenil de Durango Sub-15 cierra gira en CDMX con triunfos ante América y Cruz Azul

La Selección Femenil de Durango de la categoría Sub-15 concluyó con un saldo de dos victorias su gira de partidos de preparación por la Ciudad de México, tras derrotar a los representativos juveniles de las fuerzas básicas de los clubes América y Cruz Azul de la Liga MX Femenil.

Despluman a las 'Águilas'

El primer compromiso de la serie se disputó en las instalaciones del Club América en Coapa, donde el conjunto duranguense superó por marcador de 2-1 al cuadro de las Águilas Sub-15. La delantera Renata Cabrales firmó las dos anotaciones del equipo visitante para definir la ventaja y asegurar el triunfo en el escenario capitalino.

El encuentro en la sede americanista contó con la presencia de la defensa Karol Bernal, jugadora originaria de Durango que actualmente integra el primer equipo del América Femenil y ostenta trayectoria con la Selección Nacional Mexicana. La futbolista acudió a observar las acciones del cotejo y sostuvo un diálogo con las integrantes de la delegación al finalizar los noventa minutos reglamentarios.

Frenan a 'La Máquina Celeste'

En el segundo duelo programado de la gira, llevado a cabo bajo una intensa precipitación pluvial en la capital del país, el representativo de Durango se impuso por marcador de 2-0 a la escuadra de Cruz Azul Sub-15. Las anotaciones que sellaron la victoria sobre el terreno de juego fueron obra de Britany Rodríguez y Ximena Salas.

A lo largo de ambos cotejos, el conjunto duranguense registró un balance numérico de cuatro goles anotados y únicamente uno recibido frente a las estructuras de fuerzas básicas capitalinas. La escuadra logró mantener el orden en el sector defensivo y resolver las oportunidades generadas en ataque a pesar de las variantes meteorológicas y las condiciones del campo.

Una vez concluidas las actividades en el centro de la República, el plantel Sub-15 iniciará el retorno a la capital duranguense para retomar sus sesiones habituales de entrenamiento. Este ciclo de partidos amistosos forma parte del proceso de preparación del selectivo con miras a sus próximas competencias oficiales de la categoría a nivel nacional.