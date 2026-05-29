Selección Mexicana: ¿A qué hora y por dónde ver el México vs Australia? 30 de mayo

La Selección Mexicana continúa afinando detalles rumbo al Mundial 2026 y este sábado tendrá una prueba exigente cuando enfrente a Australia en partido amistoso. El encuentro se disputará en el Rose Bowl de Pasadena, un escenario que promete gran ambiente gracias al respaldo de la afición mexicana en Estados Unidos.

Este duelo forma parte del cierre de preparación del equipo dirigido por Javier Aguirre, quien busca definir su lista final y, sobre todo, consolidar una idea clara de juego antes del arranque de la Copa del Mundo.

Una prueba interesante

A diferencia del compromiso anterior, Australia representa un rival más competitivo y estructurado. El conjunto oceánico se caracteriza por su orden táctico, intensidad física y capacidad para competir en duelos directos , lo que lo convierte en un sinodal importante para medir el verdadero nivel del equipo mexicano.

Además, este partido también será clave para los australianos, quienes buscan definir su plantel final rumbo al Mundial, por lo que se espera un duelo disputado y con ritmo alto de competencia.

Posibles alineaciones

De acuerdo con distintos reportes, México podría apostar por una base sólida con jugadores que ya han sido constantes en el proceso. Nombres como “Tala” Rangel en portería, Edson Álvarez como líder en el mediocampo, y futbolistas como Orbelín Pineda y Roberto Alvarado en ofensiva apuntan a ser titulares.

En ataque, la pelea por el puesto de delantero está abierta, con opciones como Santiago Giménez, Raúl Jiménez o Julián Quiñones , dependiendo del esquema que decida utilizar Aguirre.

Por su parte, Australia podría presentar un esquema ofensivo con jugadores como Ajdin Hrustic en la generación de juego y Awer Mabil o Mathew Leckie en el ataque, apostando a la velocidad y potencia física.

¿Qué esperar del juego?

El pronóstico apunta a un partido cerrado, con ligera ventaja para México, que buscará imponer condiciones con mayor posesión y creatividad ofensiva. Incluso, algunas proyecciones colocan un posible marcador de 2-1 a favor del Tri .

Más allá del resultado, este encuentro será fundamental para definir roles, ajustar detalles tácticos y llegar con mayor claridad al debut mundialista. México no solo se juega un triunfo, sino la confianza de cara al torneo más importante en casa.

¿A qué y por dónde ver el México vs Australia?