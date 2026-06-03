Selección Mexicana: ¿a qué hora y por dónde ver el México vs Serbia? 4 de junio

México cerrará su preparación rumbo al Mundial 2026 con un exigente compromiso ante Serbia, selección europea que servirá como un último parámetro para Javier Aguirre antes del debut mundialista frente a Sudáfrica.

El Tricolor quiere mantener el paso ganador

El combinado mexicano llega a este compromiso después de vencer por la mínima diferencia a Australia en California , resultado que permitió extender una racha positiva en la recta final de su preparación.

Sin embargo, más allá del triunfo, el cuerpo técnico continúa evaluando variantes en ataque y mediocampo para encontrar la mejor versión del equipo de cara al inicio de la Copa del Mundo. Futbolistas como Raúl Jiménez, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Santiago Giménez buscarán convencer al estratega nacional de cara al once estelar.

Serbia, un rival europeo que exigirá al máximo

Por su parte, Serbia afronta este amistoso con la intención de demostrar el nivel de una generación que combina experiencia y juventud .

El conjunto balcánico suele destacar por su fortaleza física, el juego aéreo y la intensidad en cada sector del campo, aspectos que podrían representar una prueba importante para la defensa mexicana. Además, será una buena oportunidad para que el Tricolor mida su capacidad ante un estilo de juego distinto al que suele enfrentar en la Concacaf.

Un antecedente favorable para México

Aunque se trata de un partido amistoso, el duelo genera expectativa debido a que será la última presentación de la Selección Mexicana antes de inaugurar su participación en el Mundial 2026.

Además, existe un antecedente favorable para el Tricolor, ya que el único enfrentamiento registrado entre ambas selecciones terminó con victoria mexicana por marcador de 2-0 en 2011. Ahora, el equipo nacional buscará repetir la historia, sumar confianza y enviar un mensaje positivo a su afición a pocos días de que ruede el balón en la máxima fiesta del futbol mundial.

¿A qué hora y por dónde ver el México vs Serbia?