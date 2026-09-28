Selección Mexicana: ¿A qué hora y por dónde ver el partido ante Perú? Amistoso Internacional

La Selección Mexicana y la Selección Peruana se citan este martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en un duelo amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. Este compromiso internacional representa una prueba decisiva para ambas escuadras en su proceso de consolidación táctica tras los intensos choques disputados el pasado fin de semana en suelo estadounidense.

El 'Kaiser' busca afinar su táctica

El combinado azteca, bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, llega a esta cita tras rescatar un empate 1-1 frente a Colombia el pasado sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. La gran figura del encuentro fue el juvenil Gilberto Mora, quien lució el dorsal número 10 y anotó un golazo al minuto 62 tras eludir la marca de Jhon Lucumí para batir al arquero Álvaro Montero.

La anotación de Mora no solo significó el primer tanto en la era de Márquez, sino que convirtió al futbolista de 17 años en el goleador más joven en la historia del representativo nacional. El mediocampista de Tijuana encabezará nuevamente el ataque tricolor junto al retorno de Hirving 'Chucky' Lozano por las bandas y la distribución de Luis Chávez en la medular para buscar mayor contundencia ante la Bicolor.

Los Incas quieren quitarse el mal trago

Por su parte, el seleccionado peruano, comandado por Mano Menezes, afronta este cotejo con la urgencia de reajustar sus líneas tras sufrir una derrota por 4-1 ante Estados Unidos el sábado anterior en el Inter&Co Stadium de Orlando. Pese al estreno del juvenil Piero Magallanes y el tanto de cabeza anotado por Gianluca Lapadula a pase de Yoshimar Yotún, las desatenciones defensivas en el complemento sentenciaron la caída inca.

Para este enfrentamiento en territorio neoyorquino, la escuadra sudamericana mantendrá a sus referentes experimentados, proyectando a Pedro Gallese en la portería, resguardado por Miguel Araujo, Oliver Sonne, Renzo Garcés y Marcos López en la zaga, con Wilder Cartagena en la contención. El estratega brasileño buscará frenar el dinamismo que propone Mora y corregir las falencias estructurales exhibidas ante el conjunto norteamericano.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El historial entre ambas naciones registra 28 enfrentamientos internacionales, con un saldo parejo donde México acumula 37 anotaciones a favor por 32 de los andinos. El antecedente más reciente data del 24 de septiembre de 2022 en el Rose Bowl de Pasadena, con triunfo azteca por 1-0 tras gol de Lozano. El duelo medirá si el impulso del cuadro tricolor logra imponerse sobre la necesitada respuesta peruana.