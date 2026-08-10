Selección Mexicana: Andrés Guardado negocia su llegada al nuevo cuerpo técnico de Rafa Márquez

El proceso de reestructuración en la Selección Mexicana tras la Copa del Mundo 2026 perfiló a Rafael Márquez como director técnico nacional rumbo a 2030. En este escenario, surgieron versiones que colocan a Andrés Guardado como el principal candidato para sumarse a su cuerpo técnico en calidad de auxiliar.

¿Qué ha dicho guardado de los rumores?

Las especulaciones ganaron fuerza por la formación formativa del "Principito", quien efectúa prácticas de entrenador en las categorías inferiores del Real Betis. Declaraciones de figuras como Carlos Hermosillo señalaron que la Federación Mexicana de Futbol contemplaba la integración del histórico mediocampista al proyecto.

A pesar de la trascendencia mediática, Andrés Guardado aclaró en entrevista radiofónica que no existe ningún contrato firmado ni propuesta formal. El exjugador desmintió las versiones de su vinculación inmediata, asegurando que hasta el momento no ha recibido una oferta definitiva de la directiva de la FMF.

¿Es un no definitivo o hay oportunidades?

No obstante, el cinco veces mundialista manifestó su respaldo absoluto hacia la gestión de Márquez al frente del Tricolor. Guardado destacó que el aprendizaje de Márquez con Javier Aguirre le brinda la experiencia requerida para dar continuidad al desarrollo de los jóvenes futbolistas.

La reestructuración del staff contempla además la opción de integrar a Alfredo Talavera en el entrenamiento de arqueros. Con esta fórmula, la dirigencia busca rodear al nuevo estratega con referentes de jerarquía internacional para fortalecer la comunicación y la identidad del vestidor.

Por ahora, la definición del cuerpo técnico sigue en análisis interno dentro de la federación. Aunque el perfil de Guardado figura entre las alternativas evaluadas para el ciclo deportivo, su llegada dependerá de negociaciones futuras que formalicen un acuerdo oficial entre las partes.