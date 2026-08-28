Selección Mexicana: ¿Claro Sports transmitirá los partidos del 'Tricolor'? Esto es lo que sabemos

La manera de seguir los partidos de la Selección Mexicana tendrá una nueva alternativa a partir de septiembre de 2026. Y es que recientemente, la cadena Claro Sports sacó un comunicado importante relacionado directamente con el tricolor.

¿Qué significa esto?

Claro Sports alcanzó un acuerdo para transmitir encuentros del Tricolor durante los próximos dos ciclos mundialistas, ampliando así la oferta de señales disponibles para los aficionados en México.

El convenio contempla a la Selección Nacional varonil mayor y se extenderá durante los ciclos correspondientes a 2026-2030 y 2030-2034 , por lo que la compañía tendrá presencia en las transmisiones del combinado nacional durante aproximadamente ocho años.

Sin embargo, esto no significa que Claro Sports tendrá en exclusiva los encuentros del Tri ni que desaparecerán automáticamente las transmisiones que ofrecen otras cadenas.

¿Qué partidos de México transmitirá Claro Sports?

De acuerdo con la información dada a conocer este viernes 28 de agosto, el acuerdo contempla aproximadamente 38 encuentros por cada ciclo mundialista, es decir, alrededor de 76 partidos entre 2026 y 2034.

Dentro del paquete se encuentran los partidos amistosos de la Selección Mexicana, sus encuentros como local correspondientes a las eliminatorias mundialistas y los duelos de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Las primeras transmisiones llegarán prácticamente de inmediato, pues Claro Sports comenzará su cobertura durante las ventanas internacionales de septiembre y octubre de 2026 .

¿Los partidos dejarán de verse por TUDN y TV Azteca?

No necesariamente, uno de los puntos más importantes del nuevo convenio es que los derechos adquiridos por Claro Sports son no exclusivos.

Esto significa que la llegada de la compañía no supone automáticamente la salida de otras televisoras que históricamente han transmitido a la Selección Mexicana, entre ellas TUDN y TV Azteca.

Claro Sports contará con derechos para televisión de paga y distribución digital dentro del territorio mexicano, aunque todavía falta conocer exactamente en qué plataformas estará disponible cada encuentro y cuáles serán las condiciones para acceder a las transmisiones.