Selección Mexicana: confirman baja de un jugador más para el juego ante Chile, ¿de quién se trata?

La Selección Mexicana continúa acumulando problemas durante la actual Fecha FIFA, luego de confirmarse una nueva baja para el compromiso frente a Chile.

Su ausencia representa una modificación importante para el mediocampo mexicano debido a la experiencia y las diferentes funciones que puede desempeñar dentro del terreno de juego.

¿De quién se trata?

El conjunto dirigido por Rafael Márquez tendrá que modificar nuevamente sus planes debido a la ausencia de Luis Romo, quien abandonará la concentración del Tricolor por una lesión.

La Federación Mexicana de Futbol informó que el mediocampista de Chivas presentó una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda , situación que le impedirá estar disponible para el encuentro frente a la selección chilena.

Romo regresará con su club para continuar con el proceso de recuperación y quedar bajo supervisión del cuerpo médico rojiblanco.

México acumula bajas en la Fecha FIFA

La ausencia de Luis Romo se suma a una lista de jugadores que Rafael Márquez ha perdido durante esta concentración. Antes del futbolista de Chivas, Gilberto Mora e Hirving “Chucky” Lozano también tuvieron que abandonar al combinado nacional debido a problemas físicos.

A ellos se agrega Mateo Chávez, quien tampoco podrá tener actividad contra Chile, aunque su caso es diferente. El lateral fue expulsado durante el encuentro ante Estados Unidos y tendrá que cumplir con la suspensión correspondiente.

De esta manera, Romo se convirtió en el cuarto jugador que queda fuera de los planes del Tricolor durante esta ventana internacional , obligando al cuerpo técnico a recurrir a diferentes alternativas para completar su planteamiento.

Rafael Márquez tendrá que mover sus piezas

La baja de Romo abre la puerta para que otros futbolistas puedan recibir minutos frente a Chile, especialmente en una zona del campo en la que el entrenador deberá realizar ajustes. El encuentro también servirá para que Márquez continúe evaluando opciones dentro de su plantilla en esta nueva etapa al frente de la Selección Mexicana.

El duelo frente a Chile representará así una nueva prueba para un Tricolor que deberá encontrar respuestas pese a las modificaciones obligadas en su plantilla, mientras continúa avanzando en la construcción del equipo bajo el mando de Rafael Márquez.