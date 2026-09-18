Selección Mexicana: duranguense forma parte de la convocatoria de Rafa Márquez, ¿de quién se trata?

El defensor de las Chivas fue incluido en la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor, de cara a una gira de partidos amistosos que se disputará entre septiembre y octubre en Estados Unidos .

¿De quién se trata?

El duranguense Diego Campillo tendrá una nueva oportunidad con la Selección Mexicana.

El futbolista nacido en Durango tuvo su primer llamado a la Selección Mexicana mayor en febrero de 2026, cuando Javier Aguirre lo incluyó para el partido de preparación ante Islandia, celebrado el 25 de febrero en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Campillo debutó aquella noche al ingresar durante la segunda mitad del encuentro que México ganó por 4-0. Sin embargo, no consiguió mantenerse en las convocatorias posteriores ni formar parte del plantel que disputó la Copa del Mundo de 2026.

Casi siete meses después, el jugador rojiblanco regresará al combinado nacional, ahora bajo la conducción de Rafael Márquez. Su llamado también representa un reconocimiento al crecimiento mostrado desde su regreso a Chivas y al trabajo realizado bajo las órdenes de Gabriel Milito.

¿Con quiénes competirá por un lugar?

La disputa por un puesto en la defensa será exigente. Márquez convocó a centrales con experiencia internacional como Johan Vásquez, del Genoa; César Montes, del Lokomotiv de Moscú; Víctor Guzmán, de Monterrey, e Israel Reyes, del América.

Campillo se ha distinguido con Chivas por su salida con el balón, capacidad para incorporarse al ataque y facilidad para adaptarse a distintos sistemas . Su evolución ha coincidido con la propuesta implementada por Milito, quien ha buscado que los defensores tengan una participación constante en la construcción de las jugadas.

Campillo se incorporará después del primer partido

Debido a un acuerdo entre la Selección Mexicana y los clubes de la Liga MX, cada equipo podrá aportar únicamente dos futbolistas para el primer encuentro de la gira. Por esta razón, Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval se integrarán después del compromiso contra Colombia .

De esta manera, el defensor duranguense se incorporará al Tricolor en Nueva Jersey y su primera oportunidad para tener actividad sería ante Perú. México jugará contra el conjunto sudamericano el martes 29 de septiembre en Harrison.

Posteriormente, el combinado nacional enfrentará a Estados Unidos el sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. La gira concluirá el martes 6 de octubre frente a Chile, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Con 24 años y experiencia en distintas posiciones, el duranguense buscará aprovechar la gira para demostrar que puede competir con algunos de los defensores que participaron en el reciente Mundial.