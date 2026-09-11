Selección Mexicana: el tricolor femenil U20 es eliminado tras caer ante Argentina

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 se despidió de la Copa Mundial de la categoría en Polonia 2026 después de sufrir una dolorosa derrota por 3-2 frente a Argentina, en un encuentro en el que el Tricolor llegó a tener la ventaja y estuvo cerca de conseguir su boleto a los octavos de final.

México llegó a su último compromiso dentro del Grupo A con la obligación de conseguir la victoria para mantenerse con vida en la competencia. Las mexicanas comenzaron con intensidad y generaron peligro durante los primeros minutos, aunque fueron las sudamericanas quienes consiguieron abrir el marcador.

Al minuto 28', Annika Paz apareció dentro del área mexicana para conectar de cabeza un servicio enviado desde el costado derecho. La atacante argentina logró superar a la defensa y colocar el 1-0, resultado que complicaba todavía más las aspiraciones del conjunto dirigido por Doriva Bueno.

Deiry Ramírez encabeza la reacción de México

La respuesta mexicana no tardó demasiado. Al minuto 36', Deiry Ramírez recibió el balón cerca del área y sacó un disparo que terminó alejándose del alcance de la guardameta argentina para convertirse en el empate 1-1.

México aprovechó el momento anímico y, antes de llegar al descanso, consiguió darle la vuelta al encuentro. Al 41’, un recentro realizado por Soto encontró nuevamente a Ramírez dentro del área y la atacante apareció con un remate de cabeza para marcar su segundo tanto del partido y poner el 2-1.

Con la ventaja, el panorama lucía favorable para el representativo mexicano, que durante buena parte del segundo tiempo logró contener los intentos de Argentina. El resultado colocaba momentáneamente al Tricolor dentro de la siguiente fase del campeonato.

Argentina reacciona en los últimos minutos

La presión albiceleste terminó encontrando recompensa al minuto 78'. Luego de un tiro libre y un rebote producido cerca de la barrera mexicana, Alma Velasco tomó la pelota y consiguió sacar un disparo que superó a Camila Haro para establecer el 2-2.

Cuando el encuentro ya se encontraba en tiempo agregado, una desatención entre la defensa y la guardameta mexicana resultó definitiva. Dolo Delgado aprovechó la oportunidad al 90+1’ y convirtió el 3-2 para Argentina , completando la remontada y terminando con las aspiraciones tricolores.

México termina su participación en Polonia 2026

La eliminación representa un duro desenlace para una selección mexicana que llegó a Polonia 2026 con experiencia dentro de la categoría. Esta fue la undécima participación de México en la Copa Mundial Femenina Sub-20 y su décima aparición consecutiva.

México había conseguido su clasificación al Mundial después de llegar a la final del Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf 2025. Sin embargo, en esta ocasión no logró superar la fase de grupos y una remontada argentina en la recta final terminó por poner punto final a su participación en Polonia.