Selección Mexicana: el tricolor gana en Pasadena con gol de Johan Vásquez

La Selección Mexicana continúa afinando detalles de cara al Mundial 2026 y lo hizo con una victoria importante ante Australia por marcador de 1-0, en un duelo amistoso disputado en el Rose Bowl de Pasadena.

Este compromiso representó el penúltimo ensayo del equipo dirigido por Javier Aguirre antes de su debut mundialista, y dejó conclusiones positivas tanto en lo colectivo como en lo individual.

Un primer tiempo de dominio mexicano

Desde el arranque del encuentro, el conjunto tricolor mostró mayor control del balón y una propuesta ofensiva clara. México logró imponer condiciones principalmente en el mediocampo, donde la circulación fue clave para abrir espacios ante una selección australiana que se mostró replegada en los primeros minutos.

El momento decisivo llegó al minuto 27, cuando Johan Vásquez apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza tras un tiro de esquina, marcando el único gol del encuentro. La anotación reflejó el dominio que el Tri había construido en la primera mitad, en la que generó mayor peligro y limitó a su rival.

Australia reaccionó, pero sin contundencia

Para la segunda mitad, el conjunto australiano mostró una cara distinta. Adelantó líneas, presionó con mayor intensidad y generó algunas oportunidades claras, aunque sin lograr concretarlas. Incluso, antes del descanso, tuvieron una opción muy clara que terminó desperdiciada, lo que marcó su falta de contundencia frente al arco mexicano.

México, por su parte, realizó múltiples cambios con el objetivo de probar variantes y dar minutos a distintos jugadores, pensando en la lista final para la Copa del Mundo. A pesar de los ajustes, el equipo logró mantener el orden defensivo y preservar la ventaja.

Últimas pruebas antes del Mundial

Este partido fue clave para Javier Aguirre, quien aún debe definir a los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial. El funcionamiento del equipo, especialmente en el primer tiempo, deja un panorama alentador para la afición, que espera ver una versión sólida del Tri en el torneo.

Hasta el momento, se tiene previsto que la anuncie el primero de junio, mas no hay nada confirmado; lo que sí es seguro es el último encuentro del tricolor y será el próximo jueves 4 de junio en punto de las 8 p.m., ante Serbia en Toluca.