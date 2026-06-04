Selección Mexicana: el tricolor golea a Serbia en Toluca y cierran preparación para el Mundial

La Selección Mexicana cerró su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 con una contundente victoria de 5-1 sobre Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

A pesar de comenzar abajo en el marcador, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad, dominio del balón y contundencia ofensiva para remontar y firmar una actuación que ilusiona a la afición a pocos días del arranque del torneo.

El encuentro comenzó con un México dominante, generando oportunidades desde los primeros minutos gracias a la movilidad de Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Julián Quiñones. Sin embargo, fue Serbia quien golpeó primero al minuto 18, cuando Peter Stanic aprovechó un error defensivo tras un rebote en Jesús Gallardo para vencer a Raúl Rangel y colocar el 1-0.

Johan Vásquez inició la remontada

Lejos de caer en la desesperación, el Tricolor mantuvo el control del partido y encontró la recompensa al minuto 34. Brian Gutiérrez envió un servicio preciso al área y Johan Vásquez apareció para conectar de cabeza y empatar el encuentro. El tanto devolvió la confianza al conjunto nacional, que continuó atacando en busca de la ventaja.

Cuando parecía que ambos equipos se irían igualados al descanso, Serbia cometió un grave error en defensa, Bukinac intentó retrasar el balón hacia su arquero Stankovic, pero el guardameta no logró llegar y la pelota terminó en el fondo de las redes para el 2-1 favorable a México antes del medio tiempo.

Raúl Jiménez amplió la ventaja

Para la segunda mitad, Javier Aguirre comenzó a mover sus piezas, dando ingreso a varios futbolistas que podrían tener participación en el Mundial. El equipo mantuvo la intensidad y encontró el tercer gol al minuto 56, cuando un disparo de Julián Quiñones se estrelló en el poste y el rebote favoreció a Raúl Jiménez, quien únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de la portería.

Con la ventaja de dos goles, México siguió presionando y encontró el cuarto tanto al minuto 71. En un tiro de esquina cobrado por Alexis Vega, el defensor serbio Adem Avdic intentó despejar, pero terminó enviando el balón a su propia portería para ampliar aún más la diferencia.

Luis Chávez puso la cereza en el pastel

La goleada se selló al minuto 89 gracias a una gran anotación de Luis Chávez. El mediocampista tomó el balón fuera del área y sacó un potente disparo de zurda que dejó sin posibilidades al arquero serbio, firmando así el definitivo 5-1 que provocó la ovación de los aficionados presentes en Toluca.

Con este resultado, la Selección Mexicana concluye su etapa de preparación mostrando una versión sólida, con variantes ofensivas y una importante capacidad de reacción. El siguiente partido de México no es para menos, ya que será el encuentro ante Sudáfrica, en la inauguración del Mundial 2026 el jueves 11 de junio en punto de la 1 p.m.