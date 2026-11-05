Selección Mexicana: esta es la lista oficial de los 21 convocados al Mundial Sub-17 Qatar 2026

México ya definió a los 21 futbolistas que disputarán la Copa Mundial Sub-17 de Qatar 2026, torneo que se celebrará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda buscará devolver al Tricolor a los primeros planos de una categoría en la que conquistó los títulos mundiales de 2005 y 2011.

Entre los nombres más destacados de la convocatoria sobresalen Santiago Cisneros, mediocampista del León considerado una de las principales promesas de su generación, y Da’vian Kimbrough, atacante de FC Dallas que decidió representar a México pese al interés que también existía por parte de Estados Unidos. Junto a ellos aparece Juan Carlos Martínez Jr., quien ya cuenta con experiencia en Liga MX con Querétaro a una edad poco habitual.

Talento nacional e internacional

La lista también refleja el crecimiento de jugadores mexicanos en el extranjero. Fueron convocados Marcelo Ávalos del San José Earthquakes, Jonathan de la Fuente del Colorado Rapids, Matthew Arana del Houston Dynamo y Saulo Tejeda del Dinamo Zagreb. En la portería también destaca la presencia de José Corona Rivas, hijo del exseleccionado nacional Jesús Corona, y Johan Cuenca.

La base del plantel proviene de clubes de la Liga MX. Monterrey aportó a Álvaro Velázquez, Edy Lugo y Adán Sánchez, América a Adonaí Valdez y Miguel Rivera, mientras que Guadalajara estará representado por André Godínez y Gerson Gutiérrez. León también suma a Alan Hernández dentro del grupo mundialista.

¿Cuándo debutará el Tri Sub-17?

Completan la convocatoria Dylan Martínez de Necaxa, Ángel Reyes de Atlético de San Luis, Jesús Orduño de Tijuana y Fernando Ruiz de Toluca. Con ellos, el cuerpo técnico conformó un plantel que combina futbolistas consolidados en procesos juveniles de selección con elementos que ya han comenzado a abrirse paso en escenarios de mayor exigencia.

México quedó ubicado en el Grupo K y debutará el 21 de noviembre frente a Rumania. Posteriormente enfrentará a Camerún el día 24 y cerrará la primera fase ante Venezuela el 27. Antes de arribar a Qatar, el conjunto nacional sostendrá partidos de preparación contra Australia y Costa de Marfil en Dubái, últimos ensayos antes de su presentación mundialista.