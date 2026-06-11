Selección Mexicana: 'Estoy disponible para jugar', Memo Ochoa acepta un nuevo rol en el Tri

La victoria de México sobre Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo 2026 dejó múltiples historias alrededor del combinado nacional. Una de ellas fue la presencia de Guillermo Ochoa en la banca, una situación poco habitual para quien durante años fue el guardián indiscutible de la portería tricolor y uno de los referentes más importantes de la selección mexicana.

Comprensivo con Rangel al frente

Lejos de mostrarse inconforme por la decisión técnica, el experimentado arquero aseguró que comprende el momento que vive dentro del equipo y dejó en claro que seguirá aportando desde cualquier lugar en el que Javier Aguirre considere necesario utilizarlo.

Ochoa, quien disputa su sextra Copa del Mundo en una trayectoria histórica para el futbol mexicano, afirmó que vive esta etapa desde una perspectiva distinta a la de torneos anteriores.

"Obviamente son diferentes etapas en la carrera de un futbolista. Hoy ya con una edad distinta es diferente, pero sigo estando disponible y al cien por ciento para jugar. Eso lo decide el entrenador, pero seguiré aportando en el rol que me toca ahora", comentó el guardameta tras el triunfo ante Sudáfrica.

Una decisión tomada con profesionalismo

Al ser cuestionado sobre la determinación de Javier Aguirre de colocar a Raúl Rangel como titular en el debut mundialista, Ochoa explicó que el cuerpo técnico comunicó la alineación al grupo como lo hace habitualmente y que la decisión no representó ninguna sorpresa para él.

El arquero destacó que el equipo se encuentra enfocado en el objetivo colectivo y que cada futbolista entiende el papel que le corresponde desempeñar dentro de una plantilla que combina experiencia y juventud.

El agradecimiento a la afición

Más allá de lo ocurrido en el terreno de juego, Ochoa aprovechó para agradecer el apoyo de los miles de aficionados que acompañaron a la Selección Mexicana durante el día del partido inaugural. El guardameta reconoció el esfuerzo de quienes acudieron al estadio y de quienes alentaron al equipo desde distintos puntos del país.

"Agradecerles que se hayan levantado tan temprano, que hayan tratado de evitar bloqueos y todo lo que tuvieron que hacer para acompañarnos. Era algo pendiente que teníamos con la afición y hoy se merecían una victoria", señaló.

Con México ya instalado en la siguiente etapa de preparación para enfrentar a Corea del Sur, Guillermo Ochoa demuestra que, aunque su rol ha cambiado, sigue siendo una de las voces de mayor peso dentro del vestidor tricolor y una pieza importante en el camino mundialista del equipo dirigido por Javier Aguirre.