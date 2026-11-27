Llegó el día para hacer historia y dejar a los fantasmas atrás. Mañana, la Selección Mexicana Femenil enfrenta a Haití por el pase al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las caribeñas no son ningunas desconocidas, ya que en 2018 fueron el último combinado que derrotó a las mexicanas en el Campeonato Concacaf W y, de esta forma, las dejó sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo de 2019 y a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Desde el mes de abril conocieron a quién se enfrentarían y, desde ese momento, han preparado todo para este crucial día. Pedro López, estratega del cuadro nacional, reconoce que llegan en el momento deseado para este duelo.

“Hemos tenido el tiempo suficiente para prepararnos bien a todos los niveles porque hay grandes profesionales trabajando alrededor de estas jugadoras para cuidar todos los detalles. Creo que llegamos a este momento en todos los aspectos como queremos llegar”, mencionó el español.

A lo largo de los meses, el cuerpo técnico se ha dedicado a estudiar al cuadro haitiano. Saben que no será un duelo sencillo y cuáles podrán ser sus debilidades, pero también conocen las situaciones que podrían enfrentar ante ellas.

“Sabemos lo que tenemos que atacar. Sabemos ante lo que nos enfrentamos y las situaciones que podemos tener en defensa. Mentalmente hemos podido gestionar para no llegar estos últimos días con nervios o la incertidumbre de que te pueda hacer salir el día de mañana con dudas”, puntualizó.

Dentro de la conferencia de prensa, López dejó una frase que refleja confianza y decisión para conquistar el objetivo: “Todo el mundo quiere que México esté en la próxima Copa del Mundo”, manifestó.

Después de dos ciclos sin Copa del Mundo, hoy Pedro López puede firmar un doblete de participaciones mundialistas consecutivas: la primera en 2027 y la otra en 2031, cuando el Tri sea una de las anfitrionas.