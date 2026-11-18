A menos de dos semanas de afrontar el partido más importante de su proceso al frente de la Selección Mexicana Femenil, Pedro López colocó su futuro sobre la mesa. El entrenador español aseguró que una eventual eliminación rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027 significaría un fracaso del objetivo para el que fue contratado y dejó entrever que no tendría argumentos para mantenerse en el cargo si el boleto mundialista no llega para México.

El combinado nacional enfrentará a Haití el próximo 28 de noviembre en el Campeonato Concacaf W, encuentro que otorgará la clasificación directa al Mundial en caso de victoria. Además, si Estados Unidos cumple con su compromiso ante El Salvador, el conjunto mexicano también quedaría encaminado hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que la eliminatoria representa un punto de inflexión para todo el proyecto.

Una misión que no puede fallar

López llegó al banquillo en octubre de 2022 con la misión de revertir una de las etapas más complicadas del futbol femenil mexicano. Desde entonces, el trabajo ha tenido como meta devolver al Tri a una Copa del Mundo después de las ausencias en Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023. La última participación mundialista de México se remonta a Canadá 2015, una sequía de doce años que ha incrementado la presión sobre el actual proceso.

Durante una conferencia realizada en el Centro de Alto Rendimiento, el estratega no esquivó la responsabilidad y lanzó una de las declaraciones más contundentes desde su llegada. “Me siento obligado, si no lo consigo, simplemente no merecería seguir aquí. Me contrataron para clasificar a México a esta Copa del Mundo luego de dos eliminaciones. Si no clasifico a esta selección me sentiría como si contratas un plomero en casa y te deja la misma avería”, afirmó.

Más que una relación laboral

El técnico también reconoció el vínculo que ha construido con el país a lo largo de estos años. “Hay muchas cosas que no están en mi mano, pero tengo que hacer todo lo posible para cumplir con el compromiso. Siento un amor que no tenía por este país, de mis hijos, de mi familia”, señaló el español, quien además advirtió que una eliminación invisibilizaría gran parte del trabajo realizado tanto por la Federación Mexicana de Futbol como por los clubes en el desarrollo del futbol femenil.

México encarará el desafío respaldado por una generación encabezada por referentes como Kenti Robles, Rebeca Bernal y Alexia Delgado, futbolistas que han sido pilares dentro de una plantilla que mezcla experiencia y juventud. Para el Tri femenil, el choque ante Haití representa la oportunidad de volver al máximo escenario internacional; para Pedro López, además, puede convertirse en el examen definitivo de una gestión cuyo éxito o fracaso quedará atado al resultado de una sola noche.