Selección Mexicana: Gilberto Mora es baja definitiva para el juego contra Chile

La Selección Mexicana tendrá una ausencia más para el cierre de la Fecha FIFA de octubre. Gilberto Mora no estaría disponible para enfrentar a Chile, luego de que el joven futbolista no lograra recuperarse por completo de las molestias que presenta en el tobillo y se determinara que continuará su recuperación con los Xolos de Tijuana.

La situación del mediocampista de 17 años había generado incertidumbre durante las últimas horas, pues inicialmente se manejaba la posibilidad de que permaneciera con el conjunto dirigido por Rafael Márquez e incluso realizara el viaje a Los Ángeles para ser evaluado antes del encuentro.

Sin embargo, información posterior señaló que finalmente Mora regresará con su club y no será tomado en cuenta para el compromiso ante la selección chilena.

¿Por qué no estará 'Morita'?

El problema físico de Mora se remonta al encuentro frente a Colombia, después del cual comenzó a presentar molestias en uno de sus tobillos. La situación provocó que no pudiera trabajar con normalidad durante algunos entrenamientos y posteriormente quedara fuera de otros compromisos del combinado nacional.

Aunque Rafael Márquez había señalado previamente que las evaluaciones médicas permitían contemplar al juvenil, el cuerpo técnico optó por no utilizarlo contra Estados Unidos para evitar cualquier riesgo.

No es la única baja

La ausencia de Mora se agrega a los problemas que Rafael Márquez deberá resolver para su próximo compromiso. Hirving “Chucky” Lozano ya había dejado la concentración debido a una lesión miotendinosa en el bíceps femoral izquierdo, mientras que Mateo Chávez tampoco podrá participar después de haber sido expulsado ante Estados Unidos .

Chávez regresará con el AZ Alkmaar tras la tarjeta roja recibida en el Clásico de Concacaf, mientras que Lozano continuará su recuperación con LA Galaxy. A estas situaciones se suma la incertidumbre alrededor de Luis Romo, quien abandonó el encuentro ante los estadounidenses después de presentar una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo y continúa siendo evaluado.

De esta manera, Rafael Márquez tendrá que realizar nuevos ajustes para conformar su equipo en el último encuentro de esta ventana internacional. México llega además con la necesidad de ofrecer una mejor versión después de caer 3-0 frente a Estados Unidos, resultado que dejó al entrenador con dos empates y una derrota desde el inicio de esta nueva etapa al frente del Tricolor.