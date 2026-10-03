Selección Mexicana: ¡Goleados! El tricolor de Rafael Márquez cae 3-0 ante EUA

La Selección Mexicana sufrió su primera derrota bajo el mando de Rafael Márquez luego de caer 2-0 frente a Estados Unidos este sábado 3 de octubre, en un partido amistoso disputado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El Tricolor tuvo un arranque prometedor, pero pagó caro sus errores y terminó el encuentro con 10 futbolistas tras la expulsión de Mateo Chávez.

Un inicio prometedor

México comenzó el encuentro con mayor iniciativa y tuvo una oportunidad clara prácticamente desde el arranque. Al minuto 3', Roberto Alvarado encontró espacio por el costado y buscó a Santiago Giménez dentro del área, pero el delantero no consiguió conectar correctamente el balón cuando se encontraba en una posición favorable para abrir el marcador.

El conjunto dirigido por Márquez mantuvo durante varios minutos la posesión y buscó instalarse en territorio estadounidense, aunque sin lograr reflejar ese dominio en el marcador.

¿Error de Rangel?

La historia del partido comenzó a cambiar cerca de la media hora. Al minuto 28', Estados Unidos aprovechó una equivocación de Raúl Rangel para ponerse en ventaja.

El guardameta mexicano no consiguió controlar correctamente el balón durante una acción ofensiva de los locales y Julian Hall apareció para aprovechar el rebote y marcar con la portería desprotegida el 1-0.

México intentó responder antes del descanso y generó aproximaciones, aunque la defensiva estadounidense y el arquero Diego Kochen evitaron la igualdad.

Estados Unidos amplía la ventaja y México se queda con 10

El panorama se complicó todavía más para México durante la segunda mitad. Al minuto 62', Cavan Sullivan aprovechó un mal pase de Raúl Rangel y marcó el 2-0 . Pocos minutos después llegó otra acción que terminó por condicionar las posibilidades del Tricolor.

Mateo Chávez fue expulsado después de un encontronazo con Sebastian Berhalter. Tras una falta, el futbolista estadounidense encaró al mexicano y Chávez terminó soltando una cachetada, acción que derivó en la tarjeta roja directa.

Con inferioridad numérica y dos goles de desventaja, México tuvo dificultades para encontrar espacios durante el tramo final. Al cierre del encuentro, Estados Unidos encontró un error por parte de la zaga defensiva mexicana y Malik Tillman marcó el 3-0 definitivo.

Rafa Márquez continúa sin conocer la victoria

El silbatazo final confirmó el 3-0 y dejó a Rafael Márquez todavía sin una victoria desde su llegada al banquillo de la Selección Mexicana .

El estratega comenzó su etapa con dos empates consecutivos por 1-1 ante Colombia y Perú, antes de sufrir ahora su primer descalabro frente al máximo rival de la zona.

Para Estados Unidos, el resultado representó además una nueva victoria dentro de una Fecha FIFA en la que previamente había derrotado 4-1 a Perú y 4-2 a Chile.

Ahora el conjunto mexicano deberá de olvidarse de esta terrible derrota ante los estadounidenses, ya que el próximo compromiso será este próximo martes 6 de octubre ante los chilenos en punto de las 8:30 p.m.