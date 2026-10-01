Selección Mexicana: 'Memo' Ochoa estaría teniendo su despedida contra Chile

Guillermo “Memo” Ochoa volverá a encontrarse con la Selección Mexicana, aunque esta vez fuera de la cancha.

El histórico guardameta será reconocido previo al partido amistoso que el Tricolor disputará contra Chile el próximo martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California , en lo que representará una nueva despedida para uno de los referentes recientes del combinado nacional.

¿Cómo será el homenaje para Memo Ochoa?

La ceremonia llevará por nombre “¡Thank You, Memo!” y será realizada antes del silbatazo inicial del encuentro entre México y Chile.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores del MexTour, Ochoa estará presente en el Memorial Coliseum y se contemplan diferentes actividades para recordar algunos de los momentos más importantes de su paso por la Selección Mexicana.

Entre ellas se encuentran videos con mensajes de agradecimiento enviados por aficionados, además del encendido de la característica antorcha olímpica del estadio. También se anticiparon otras sorpresas que serán reveladas durante la ceremonia.

El escenario también tiene un vínculo especial con la trayectoria internacional del arquero, quien representó a México en dos ediciones de los Juegos Olímpicos y consiguió la medalla de bronce con el combinado nacional en Tokio 2020.

Más de dos décadas defendiendo a México

Ochoa concluyó su trayectoria con 154 encuentros disputados con la Selección Mexicana, además de participar en seis ediciones de la Copa del Mundo, una cifra que lo colocó entre un grupo reducido de futbolistas con presencia en seis Mundiales.

Dentro del MexTour también dejó una marca importante. Desde el inicio de la gira en Estados Unidos en 2003, el guardameta participó en 38 encuentros, convirtiéndose en el portero mexicano con mayor cantidad de apariciones dentro de estos partidos.

Su carrera con el Tricolor también incluyó títulos regionales y algunas de las actuaciones más recordadas de México en Copas del Mundo, particularmente en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.