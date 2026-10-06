Selección Mexicana: ¿qué equipo enfrentará el tricolor en Monterrey? Aquí te contamos

La Selección Mexicana ya conoce al rival que tendrá enfrente en su próximo compromiso oficial y que llevará al combinado nacional nuevamente a Monterrey.

El conjunto mexicano llegó directamente a esta instancia gracias a su posición dentro del ranking de Concacaf, condición que le permitió formar parte de las cuatro selecciones preclasificadas junto a Estados Unidos, Canadá y Panamá.

¿Qué selección estará en Monterrey?

Jamaica será el adversario del Tricolor en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, eliminatoria que se disputará a partidos de ida y vuelta durante la Fecha FIFA de noviembre.

Los llamados “Reggae Boyz” compartieron el Grupo B con Guatemala, Honduras, Surinam, Martinica y El Salvador. Jamaica terminó con siete puntos y logró avanzar como segundo lugar de su sector después de empatar 1-1 frente a Honduras en Tegucigalpa, mientras Guatemala se quedó con la otra plaza disponible.

Con ello quedaron definidos los cruces de cuartos de final, México contra Jamaica, Estados Unidos ante Haití, Canadá frente a Guatemala y Panamá contra Curazao . Los cuatro ganadores conseguirán su lugar en las finales de la Nations League, previstas para marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Monterrey recibirá el partido definitivo

La eliminatoria comenzará con México jugando como visitante, mientras que el encuentro de vuelta se celebrará el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA. El primer encuentro está programado para el martes 10 de noviembre, aunque la sede todavía se encontraba pendiente de confirmación en los reportes publicados este martes.

De esta manera, la afición regiomontana tendrá la oportunidad de presenciar un encuentro oficial del Tricolor en el que podría definirse su clasificación a la siguiente instancia del torneo regional.

Una serie con más que un boleto en juego

La eliminatoria será especialmente importante para México, pues representará la primera serie oficial de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mayor después de tomar el cargo tras la Copa del Mundo de 2026 . Además, el Tricolor llegará como campeón vigente de la Nations League, luego de conquistar la edición 2024-25 ante Panamá.

Además del pase a las finales de la competencia, el ganador de la serie obtendrá clasificación directa a la Copa Oro 2027, por lo que el encuentro en Monterrey podría convertirse en una de las primeras pruebas importantes del nuevo ciclo de la Selección Mexicana rumbo a los próximos años.