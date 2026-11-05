Selección Mexicana: Rafa Márquez revela la lista de 28 convocados para enfrentar a Jamaica

La Selección Mexicana dio a conocer la convocatoria de 28 futbolistas para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, una serie que además de otorgar el boleto al Final Four también entrega clasificación directa a la Copa Oro 2027. Será la primera eliminatoria oficial de Rafael Márquez al frente del Tricolor, luego de un arranque marcado por amistosos y diversos ajustes en su proyecto.

El partido de ida se disputará el 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, mientras que la vuelta está programada para el 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey. La selección nacional realizará parte de su preparación en la Riviera Maya, buscando condiciones climáticas similares a las que encontrará en territorio jamaiquino.

Figuras y sorpresas

Entre los nombres más destacados sobresale Julián Quiñones, quien regresa tras una temporada goleadora de alto impacto en Arabia Saudita. También aparecen Santiago Giménez, que busca recuperar protagonismo y confianza, Johan Vásquez, referente defensivo en Italia, César Montes, Rodrigo Huescas y Álvaro Fidalgo, uno de los futbolistas más consistentes de los últimos torneos.

Las principales sorpresas son los llamados de Armando León, atacante del NK Osijek de Croacia, así como la presencia de jóvenes como Gilberto Mora, Obed Vargas, Santiago Sandoval e Isaías Violante. Además, resalta el regreso de Jesús “Tecatito” Corona, Alexis Vega, Kevin Álvarez y Andrés Montaño, mientras que la ausencia de Henry Martín figura entre las decisiones más llamativas de la lista.

Resto de jugadores

La convocatoria completa está integrada por los porteros Raúl Rangel, Óscar García y Álex Padilla. En defensa también aparecen Diego Campillo, Jesús Orozco Chiquete, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez. El resto del mediocampo lo conforman Luis Romo, Erik Lira y Erick Sánchez, futbolistas llamados a aportar equilibrio y experiencia en la serie ante los caribeños.

El grupo se complementa con Roberto Alvarado y Armando González en la zona ofensiva. Con una base que combina experiencia internacional, juventud y varios elementos en buen momento, Rafael Márquez afrontará su primera eliminatoria oficial al frente de la Selección Mexicana con el objetivo de instalarse en el Final Four de la Concacaf Nations League y asegurar el boleto directo a la Copa Oro 2027.