Selección Mexicana: Rafael Márquez es presentado oficialmente como DT rumbo al Mundial de 2030

La Federación Mexicana de Fútbol hizo oficial este jueves la presentación de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, marcando el inicio del proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2030. Desde las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, el 'Kaiser' asumió la responsabilidad del banquillo nacional con la firme misión de transformar la estructura deportiva del conjunto azteca.

Durante el acto protocolario, los dirigentes del balompié nacional ratificaron su total respaldo al histórico excapitán tricolor, presentando también a los miembros de su cuerpo técnico. La federación subrayó que la designación de Márquez responde a un plan de desarrollo integral, diseñado para instaurar un liderazgo sólido e impulsar el crecimiento competitivo del cuadro mexicano en el escenario internacional.

Un nuevo modelo de crecimiento

En sus primeras declaraciones como estratega, Márquez enfatizó que la prioridad absoluta de su gestión será imprimir un estilo propio al plantel. "Quiero un equipo con identidad y que la gente se sienta realmente orgullosa de su Selección", declaró el técnico zamorano, reiterando su compromiso de llevar al fútbol nacional a un nivel superior mediante el trabajo constante y la disciplina.

El plan de trabajo proyecta un proceso enfocado en el ciclo mundialista de 2030, abarcando retos inmediatos como la Concacaf Nations League. El nuevo estratega remarcó la importancia de colaborar de cerca con los clubes de la Liga MX para dar seguimiento al talento joven, garantizando un relevo generacional efectivo que consolide un grupo competitivo capaz de rendir al máximo nivel.

¿Cuándo será el debut del 'Kaiser'?

El debut de Rafael Márquez al frente de México se producirá el próximo sábado 26 de septiembre frente a Colombia, en el M&T Bank Stadium de Estados Unidos. Para esta primera prueba, el técnico armará su lista con un límite de máximo dos futbolistas por club, debido a que el torneo local no interrumpirá su actividad durante esa fecha.

Tras el duelo contra los colombianos, la escuadra nacional completará su gira amistosa enfrentando a Perú, Estados Unidos y Chile durante las semanas posteriores. De este modo da inicio una nueva era para el fútbol mexicano, puesta en manos del recorrido, liderazgo y jerarquía de una de las máximas leyendas en la historia del balompié tricolor.