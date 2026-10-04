Selección Mexicana: Rodrigo Huescas regresa a la actividad con el Copenhague

Rodrigo Huescas dejó atrás una larga ausencia y volvió a tener actividad con el FC Copenhague, luego de superar la grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante poco más de un año.

El lateral mexicano fue titular este domingo 4 de octubre en el partido amistoso que el conjunto danés disputó frente al Hamburgo de Alemania, encuentro que representó sus primeros minutos desde el 1 de octubre de 2025, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un compromiso de UEFA Champions League ante el Qarabağ.

El regreso representa un paso importante para el futbolista de 23 años, quien había comenzado desde semanas atrás a trabajar nuevamente junto al resto del plantel, aunque su cuerpo técnico había optado por llevar con cautela la última etapa de su rehabilitación.

Huescas vuelve después de más de un año

El defensor mexicano fue considerado por el entrenador Bo Svensson para realizar el viaje a Alemania y formar parte del amistoso frente al Hamburgo, aprovechando la pausa en las competencias oficiales.

Huescas apareció desde el once inicial, poniendo fin a una espera superior a los 360 días sin disputar un encuentro. Su última aparición había ocurrido precisamente en la Champions League , torneo en el que sufrió la lesión que terminó por apartarlo del resto de la temporada.

¿Cuándo podría volver a disputar un partido oficial?

Tras participar en el amistoso contra Hamburgo, Huescas tendrá como siguiente objetivo volver a ser considerado para un compromiso oficial del Copenhague.

El equipo danés tiene programado enfrentar al Midtjylland el próximo domingo 11 de octubre dentro de la Superliga de Dinamarca, encuentro que podría representar el regreso oficial del mexicano si el cuerpo técnico determina que se encuentra en condiciones de sumar minutos.

Copenhague también tendrá actividad internacional pocos días después, cuando dispute su siguiente compromiso europeo.

La vuelta de Huescas abre así una nueva etapa para el lateral surgido de Cruz Azul, quien antes de su lesión había conseguido afianzarse en el futbol danés. Ahora deberá recuperar progresivamente su nivel y volver a competir por un lugar tanto en su club como en futuras convocatorias de la Selección Mexicana.