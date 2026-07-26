Selección Mexicana Sub-20: ¿A qué hora y por dónde ver el partido entre el 'Tri' y Costa Rica?

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla servirá como escenario para el enfrentamiento entre México y Costa Rica Sub-20 por el liderato del Grupo B en el Campeonato de la Concacaf 2026. Ambos conjuntos buscan asegurar el pase a la siguiente fase para mantener vivo el sueño de clasificar a la Copa Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo llegan ambos conjuntos?

El combinado mexicano, dirigido por Eduardo Arce, llega tras golear 3-0 a Antigua y Barbuda en su debut. Las anotaciones de Santiago Sandoval, Francisco Valenzuela y el atacante de Chivas, Hugo Camberos, confirmaron un dominio futbolístico absoluto, ubicando al equipo azteca en la cima del sector por mejor diferencia de goles.

Por su parte, Costa Rica arriba tras superar 1-0 a Guatemala. El equipo centroamericano aprovechó la ventaja numérica generada por la expulsión de Emir Ponciano y selló el triunfo con un potente disparo de Keyner Hernández al minuto 77, mostrando un esquema sumamente ordenado y sólido en zona defensiva.

¿Cuál será la posible alineación de México?

"El grupo mostró personalidad en el estreno, pero ante Costa Rica no se puede regalar espacio alguno", afirmó el técnico Eduardo Arce previo al choque. El estratega enfatizó la urgencia de mantener una presión asfixiante sobre la salida tica y generar volumen ofensivo mediante la circulación veloz del balón.

Tácticamente, México proyecta un sistema 4-3-3 con Pablo Lara en el arco, José Pachuca, César Bustos, Diego Ochoa y Mateo Chávez en defensa, Iker Fimbres, César Garza y Yael Padilla en mediocampo, junto a Amaury Morales, Hugo Camberos y Mateo Levy al frente. Costa Rica respondería con un 4-3-3 encabezado por David Garro, Yerlan Sosa y Hernández.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

Este duelo decisivo promete emociones intensas en suelo poblano. El vencedor tomará el mando absoluto del Grupo B, en un enfrentamiento de alto voltaje donde la contundencia individual y el rigor defensivo definirán el destino continental.