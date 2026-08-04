Selección Mexicana Sub-20: ¿A qué hora y por dónde ver el partido entre el 'Tri' y Panamá?

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla albergará un duelo de alta tensión este miércoles. La Selección Mexicana Sub-20 disputará los cuartos de final del Premundial de la Concacaf frente a Panamá, con una doble recompensa: el boleto directo a la Copa del Mundo 2027 y la continuidad hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo llegan ambas escuadras?

El combinado tricolor se presenta a la fase de eliminación directa tras registrar un desempeño impecable en la ronda de grupos. Tres victorias consecutivas y la portería invicta respaldan el andar del equipo, sellado con un contundente cuatro a cero sobre Guatemala que ratificó su fuerza ofensiva y orden táctico.

Pese al buen momento colectivo, la plantilla debió reajustar sus piezas debido a la baja sensible de Santiago Sandoval, descartado del certamen tras sufrir una fractura en la mano derecha. Aun con esta ausencia, el conjunto nacional presume solvencia defensiva y variantes para generar peligro constante en campo rival.

Por su parte, Panamá llega con la moral en alto tras imponerse de forma contundente ante Honduras en la jornada previa del certamen. El conjunto canalero exhibió despliegue físico, presión alta en campo enemigo y transiciones veloces, argumentos que lo colocan como un contrincante sumamente peligroso en duelos de eliminación directa.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El antecedente directo en la categoría se remonta al 27 de julio de 2024 en la fase de grupos del Premundial disputado en Irapuato. En el Estadio Sergio León Chávez, Allan Saldaña adelantó a los canaleros al minuto 16 y Stephano Carrillo rescató el empate uno a uno al noventa para el cuadro tricolor.

Sin margen para el error ni rondas de consolación, el cruce en el Estadio Cuauhtémoc exigirá una concentración absoluta. Obtener la victoria significará asegurar el pasaje hacia el Mundial de 2027 y dar un paso clave en el sueño olímpico, mientras que una derrota pondrá fin a las aspiraciones internacionales del equipo.