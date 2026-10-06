Selección Mexicana: ¡Una más! El tricolor de Rafael Márquez cae 2-0 ante Chile

La Selección Mexicana volvió a tropezar bajo la dirección de Rafael Márquez. El Tricolor cayó 2-0 ante Chile en un encuentro en el que tuvo mayor posesión durante buena parte del compromiso, pero volvió a sufrir por su falta de contundencia y por los espacios concedidos en defensa durante la segunda mitad.

México saltó a la cancha con varias caras poco habituales en el once inicial, entre ellas Everardo López, Dagoberto Espinoza y Alex Padilla. Desde los primeros minutos, el equipo mexicano intentó hacerse dueño del balón pero simplemente no lograba concretar.

Chile también encontró espacios. En una desatención defensiva, Erik Lira tuvo que intervenir para frenar una llegada peligrosa y Alex Padilla apareció por primera vez para evitar la anotación sudamericana.

México tuvo el balón, pero no encontró el gol

Al llegar la pausa de hidratación, México registraba alrededor del 70 por ciento de la posesión, aunque apenas contabilizaba un remate a portería, misma cantidad que Chile. Los visitantes generaron peligro nuevamente por conducto de Maximiliano Gutiérrez , quien superó en el mano a mano a Dagoberto Espinoza y consiguió rematar, aunque su intento terminó sin dirección de gol.

El Tricolor respondió con una buena circulación de balón que permitió a Roberto Alvarado encontrar espacio para disparar desde fuera del área. Vigouroux estuvo atento y envió el esférico a tiro de esquina.

Armando "La Hormiga" González también tuvo una oportunidad mediante un cabezazo, pero el remate pasó a un costado de la portería.

Chile castiga los errores mexicanos

El complemento comenzó sin modificaciones para Rafael Márquez, mientras Chile realizó su primer ajuste con el ingreso de Víctor Méndez.

Obed Vargas probó desde larga distancia y posteriormente México tuvo otra oportunidad en una pelota detenida. Roberto Alvarado mandó el servicio al área chica, pero Everardo López no consiguió conectar correctamente el balón y se escapó otra opción para abrir el marcador. La falta de contundencia terminó costándole caro al conjunto mexicano.

Al minuto 55', Chile recuperó la pelota en medio campo y construyó rápidamente su ataque. Gonzalo Tapia encontró un espacio entre la defensa mexicana y filtró el balón para Maximiliano Gutiérrez, quien definió ante Alex Padilla para colocar el 1-0 .

México intentó adelantar líneas tras recibir el gol, pero comenzó a conceder mayores espacios por las bandas, algo que la Roja aprovechó para incrementar la presión.

Los cambios no frenaron a Chile

Rafael Márquez movió prácticamente medio equipo al minuto 64'. Erik Lira, Armando González, Roberto Alvarado, Israel Reyes y Dagoberto Espinoza abandonaron el terreno de juego para permitir los ingresos de Santiago Giménez, Isaías Violante, Jorge Sánchez, Johan Vásquez y Denzell García.

Sin embargo, apenas un minuto después llegó otro golpe. Chile mantuvo la posesión pese a las modificaciones mexicanas y aprovechó nuevamente un mal acomodo defensivo. Darío Osorio encontró a Vicente Pizarro, quien apareció con espacio para marcar el 2-0 al minuto 65'.

Márquez continuó dando oportunidades a jugadores jóvenes y al 71' mandó al campo a Camberos y Sandoval en sustitución de Germán Berterame y Obed Vargas.

Una derrota más

El silbatazo final confirmó una nueva derrota para el combinado nacional. México cayó 2-0 ante Chile, en otro encuentro en el que tuvo lapsos de dominio y circulación de pelota, pero careció de profundidad y terminó pagando caro sus errores defensivos.

Para Rafael Márquez, el encuentro dejó nuevamente aspectos por corregir, principalmente en la generación de oportunidades claras y en la capacidad del equipo para reaccionar después de recibir un gol, mientras continúa probando futbolistas y alternativas dentro de su nueva etapa al frente del Tricolor.