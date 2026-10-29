Seleccionan a nuevos beneficiarios de Vivienda para el Bienestar en Durango

La Delegación de Programas para el Bienestar en Durango informó sobre el sorteo de selección de beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar.

La selección se realizó entre 448 personas que completaron su registro durante julio, y se sortearon 188 folios correspondientes a Gómez Palacio.

A los asistentes al evento se les explicó el procedimiento de selección, además de brindar asesoría sobre la documentación requerida y las siguientes etapas del proceso, con el propósito de despejar dudas sobre el desarrollo del programa.

La delegada, Catalina García Quintero, aseguró que existe un compromiso del Gobierno Federal para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, ya que se trata de un derecho humano y no de un privilegio.

Detalló que el programa Vivienda para el Bienestar forma parte de una política pública que prioriza a las personas que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada y asequible.

La funcionaria destacó que contar con un hogar representa seguridad y tranquilidad, pero, sobre todo, la posibilidad de construir un patrimonio para el futuro.

De acuerdo con la meta establecida para este tipo de viviendas en Durango, se contempla la construcción de 25 mil viviendas en seis años, con una inversión superior a los 15 mil millones de pesos.

El Infonavit reportó que hay 19 mil viviendas contratadas para su construcción en la entidad. Asimismo, se contempla desarrollar proyectos habitacionales en Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero.