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SECRETARÍA DE MARINA

Semar asegura vehículos, armas, equipo táctico y explosivos tras persecución en Sinaloa

La disputa entre "Chapitos" y "Mayos" se mantiene, pero en este caso no hay indicios de a qué grupo pertenece lo asegurado.

Foto: Secretaría de Marina

Foto: Secretaría de Marina

REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
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Durante un recorrido terrestre en inmediaciones de la localidad Higueras de Ponce, municipio de San Ignacio, en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron vehículos, artefactos explosivos, armas, municiones y equipo táctico.

Estas acciones se efectuaron tras avistar dos camionetas tipo pick up que circulaban a exceso de velocidad por una brecha, de las cuales los ocupantes descendieron y corrieron hacia la maleza, efectuando detonaciones con armas de fuego.

Aseguramiento

Al inspeccionar las camionetas que quedaron en estado de abandono, los uniformados aseguraron 11 armas largas, 76 cargadores, más de dos mil cartuchos, 13 chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversas cintas eslabonadas y 23 artefactos explosivos improvisados.

Los explosivos fueron inhabilitados en el sitio por personal naval especializado y los efectos asegurados puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.

Foto: Secretaría de Marina
Foto: Secretaría de Marina


Disputa entre "Chapitos" y "Mayos"


En San Ignacio se mantiene una disputa entre "Chapitos" y "Mayos". En este caso no hay indicios de a qué grupo pertenecen.


La dependencia refrendó su compromiso para desmantelar estructuras criminales, logrando con ello salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, garantizando la paz y el orden en la entidad.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Sinaloa SECRETARÍA DE MARINA ASEGURAMIENTO explosivos, artefactos, armas,, armas

               

                
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