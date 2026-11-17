Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) ubicaron y desmantelaron tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina, uno en Sinaloa, posiblemente de "Los Mayos", y dos más en Michoacán, supuestamente de "La Nueva Familia Michoacana".

Mediante las redes sociales del Gabinete de Seguridad, la mañana de este martes se informó que la localización de los laboratorios es resultado de trabajos de inteligencia para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas.

Así desmantelaron los "narcolabolatorios"

La primera acción se realizó en en el poblado de Tanques, municipio de Elota, en el estado de Sinaloa, cuando los elementos ubicaron un laboratorio clandestino donde aseguraron mil litros y 800 kilos de metanfetamina, 800 litros de precursores químicos, 210 kilos de sustancias de uso dual y diversos materiales empleados para la elaboración de drogas sintéticas .

La segunda acción se llevó a cabo en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, en el estado de Michoacán, hallaron dos laboratorios clandestinos, donde encontraron mil 600 kilos de metanfetamina, 10 mil 830 litros de precursores químicos, cerca de dos mil kilos de sustancias de uso dual, así como tanques, reactores, material empleado para la producción de drogas sintéticas y dos vehículos .

En ambos operativos, los laboratorios y el material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas fueron inhabilitados para evitar su reutilización.

Afectación de mil 419 millones 256 mil pesos a la delincuencia organizada

De igual forma, el Gabinete de Seguridad detalló que dichas acciones representan una afectación económica estimada de mil 419 millones 256 mil pesos a la delincuencia organizada.

Cabe resaltar que todo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes integrarán las carpetas de investigación correspondientes.

En estos operativos participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las instituciones enfatizaron que estas acciones debilitan la capacidad de producción de drogas sintéticas de las organizaciones criminales mediante la inhabilitación de instalaciones, precursores químicos y equipos utilizados para su elaboración.