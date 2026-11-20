Nacido en La Perla de La Laguna — nombre con el que se ha distinguido con mérito a la Cuatro Veces Heroica Ciudad de Torreón, Coahuila— el Dr. Jesús Gerardo Sotomayor Garza es todo un referente para su Entidad y Municipio con 32 obras publicadas y 82 años de vida.

Su casa, ubicada en lo que ahora se conoce como el Centro Histórico de Torreón, ha sido para el no solo un sitio de nostalgias que se renuevan año con año cada cuando acude a observarla desde afuera; ritual que cumple en parte mirando en la misma la posibilidad de erigirla en un Museo de Historia local, según cuenta a sus más cercanos amigos.

Y es que la preservación de la memoria junto con documentos y piezas referentes al igual que su ejercicio del oficio de la abogacía son dos pasiones que lo mueven por elección propia desde muy temprana edad.

En este caso en particular y en un país como el nuestro, lograr unificar bajo un mismo ejercicio dos disciplinas que (solo en apariencia) parecerían contrastantes, si no deja de ser todo un reto en la era del internet y la Inteligencia Artificial no pudo ser menos difícil de conciliar desde el siglo pasado, cuando todas las fuentes bibliográficas tanto como documentales se encontraban dispersas cuando no medianamente concentradas o referenciadas entre archivos civiles, parroquiales y bibliotecas públicas.

Será bajo este antecedente que en algún momento veremos a un joven Jesús Sotomayor titularse como Licenciado en Derecho no en su ciudad natal sino en la distante capital de su Estado y bajo los arcos del célebre Ateneo de La Fuente ubicado en la ciudad de Saltillo. A este primer oficio dedicará con luengos frutos una buena parte de su vida—lo sigue haciendo hasta la fecha—y de manera exitosa pasando a convertirse en Juez y especialista en Derecho Agrario pasando a Notario Público y finalmente en Magistrado de su Estado, logrando por su iniciativa e influencia la construcción de varios Juzgados y Centros de Justicia en la Comarca Lagunera, buscando siempre la descentralización de las instituciones públicas que por lógica deben de encontrarse más cercanas al ciudadano común y de los menos favorecidos, quienes antaño se veían obligados a realizar largos viajes y gastar enormes sumas para el desahogo de sus asuntos civiles o penales, teniendo que viajar hasta la capital; como él también tuvo que hacer en su momento para terminar sus estudios profesionales.

Pero eso no es todo. Independiente del quehacer jurídico, Sotomayor también se ha logrado distinguir por consolidar en su momento la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila en una Facultad, convirtiéndose a la par en una institución viva al publicar sus primeros libros bajo el prestigiado sello de la Casa Editorial Porrúa, desde donde ha sentado cátedra hasta la fecha, logrando que su Tomo de Derecho Agrario sea libro de texto obligatorio para la Carrera de Leyes nada menos que en la Universidad Nacional Autónoma de México, y obra de referencia obligatoria en otras Facultades de Derecho en Hispanoamérica como Colombia, Cuba y Panamá.

Pero esto no ha sido todo pues su curiosidad natural le ha llevado también por otros derroteros como lo es también el oficio de historiar al publicar obras tales como Anales laguneros; Magnicidios; Procesos Históricos I y II; La P.V.C: sus orígenes; Procesos Penales en la Independencia y la Revolución; La mujer en los movimientos armados en México; Historia del derecho y la abogacía; Ocasos y magnicidios históricos en México y La influencia del derecho español en México, estudio con el que recibió distinción por la Real Academia Europea de Doctores en 2017.

Tras la muerte del Excmo. Sor. Dr.

Sergio Antonio Corona Páez como Cronista Vitalicio de Torreón, la ciudad tuvo a bien lograr volver a ser dignamente representada por Sotomayor—quien en un acto de desprendimiento renunció a su sueldo como Cronista—logrando suplir con creces a su predecesor en un puesto que desempeña hasta la fecha, movido por una razón fundamental: un acendrado amor bifurcado; por su terruño y su pasado.