Sembrando Vida fortalece al campo de Durango con mil 572 mdp en este 2026: Iván Gurrola

El programa Sembrando Vida ha representado un importante respaldo para las familias del campo duranguense, con una dispersión acumulada de mil 572 millones de pesos en beneficio de 19 mil 232 productores de Durango para este 2026, destacó Luis Iván Gurrola Vega, coordinador de regidores de Morena en Durango.

Iván Gurrola señaló que estos recursos no sólo representan un apoyo directo para quienes trabajan la tierra, sino que también contribuyen a fortalecer la economía de las comunidades rurales, al generar ingresos para las familias y promover actividades productivas y de cuidado del medio ambiente.

El programa impulsa el establecimiento de sistemas productivos que combinan cultivos agrícolas con árboles frutales y maderables, al tiempo que promueve la recuperación de suelos y la conservación de los recursos naturales.

“Sembrando Vida demuestra que cuando los recursos públicos llegan directamente a quienes trabajan la tierra, se fortalece no solamente al productor, sino a toda la economía de las comunidades”, dijo Iván Gurrola.

Por último el regidor morenista, aseguró que este programa a ayudado a darle vida a regiones alejadas de la ciudad, que hoy a siete años de este programa han convertido la tierra improductiva en espacios de producción para las familias duranguenses.