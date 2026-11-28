La formación de los futuros sacerdotes requiere al menos nueve años de preparación integral en el Seminario de Durango, por lo que la Arquidiócesis realizará este domingo 29 de noviembre la colecta Pro-Seminario, con el propósito de reunir recursos para el sostenimiento y educación de los jóvenes que se preparan para el sacerdocio.

La aportación podrá realizarse durante las celebraciones de la Santa Misa en las parroquias de la Arquidiócesis de Durango, como parte de una campaña dirigida a involucrar a la comunidad en el proceso de formación de los seminaristas.

Durante su preparación, los jóvenes reciben formación humana, espiritual, académica y pastoral, con el objetivo de adquirir las herramientas necesarias para desempeñar labores de acompañamiento y servicio religioso y comunitario.

Los recursos recaudados contribuirán a mantener este proceso formativo, que representa una responsabilidad compartida entre la institución religiosa y los fieles que respaldan la preparación de quienes, en el futuro, ejercerán el ministerio sacerdotal.