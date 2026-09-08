Durango

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Senado analizará propuesta para la protección del ejercicio periodístico

La propuesta se va a socializar con los senadores.

Senado analizará propuesta para la protección del ejercicio periodístico

Senado analizará propuesta para la protección del ejercicio periodístico

CLAUDIA BARRIENTOS
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El senador Carlos Lomelí recibió la propuesta presentada por periodistas de varios estados del país con el objetivo de que se tipifique los delitos contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico; y estableció el compromiso de que se analice y, en su caso, pueda presentarse una iniciativa para que se materialice la protección a periodistas que en la actualidad no es efectiva.

“Hoy nuestra responsabilidad es garantizar que ninguna persona tenga miedo de expresar sus ideas, que ningún periodista tenga que elegir entre informar y proteger su vida y que ninguna voz sea silenciada por la violencia”, enfatizó.

Dijo que la propuesta se va a socializar con los senadores y se revisará con el fin de llegar a un punto para que pueda ser aprobada ya que “proteger la palabra es proteger la democracia” lo que, a su vez, promueve un país más justo y más libre.

La propuesta fue elaborada por el Dr. Antonio Sorela, coordinador del seminario El Derecho y la Actividad Periodística, con el apoyo y participación de personas periodistas de la República Mexicana, y contempla que se adicione al Código Penal Federal el Capítulo Único y el artículo 149 Quáter para establecer sanciones a quien, por sí o por interpósita persona, realice de manera dolosa cualquier acto que tenga por objeto, finalidad o efecto obstaculizar, intimidar, amenazar, limitar o impedir el ejercicio de la actividad periodística de una persona física o moral.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: LIBERTAD DE EXPRESIÓN SENADO propuesta, tenga, ejercicio, periodistas

               

                
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