Senado analizará propuesta para la protección del ejercicio periodístico

El senador Carlos Lomelí recibió la propuesta presentada por periodistas de varios estados del país con el objetivo de que se tipifique los delitos contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico; y estableció el compromiso de que se analice y, en su caso, pueda presentarse una iniciativa para que se materialice la protección a periodistas que en la actualidad no es efectiva.

“Hoy nuestra responsabilidad es garantizar que ninguna persona tenga miedo de expresar sus ideas, que ningún periodista tenga que elegir entre informar y proteger su vida y que ninguna voz sea silenciada por la violencia”, enfatizó.

Dijo que la propuesta se va a socializar con los senadores y se revisará con el fin de llegar a un punto para que pueda ser aprobada ya que “proteger la palabra es proteger la democracia” lo que, a su vez, promueve un país más justo y más libre.

La propuesta fue elaborada por el Dr. Antonio Sorela, coordinador del seminario El Derecho y la Actividad Periodística, con el apoyo y participación de personas periodistas de la República Mexicana, y contempla que se adicione al Código Penal Federal el Capítulo Único y el artículo 149 Quáter para establecer sanciones a quien, por sí o por interpósita persona, realice de manera dolosa cualquier acto que tenga por objeto, finalidad o efecto obstaculizar, intimidar, amenazar, limitar o impedir el ejercicio de la actividad periodística de una persona física o moral.