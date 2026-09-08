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Senadora de Morena queda fuera de la Mesa Directiva tras llevar a imitadora de Sheinbaum a su informe

La senadora Simey Olvera fue cuestionada en redes sociales tras realizar su segundo informe de labores en Ixmiquilpan.

@ssimey

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AGENCIAS
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Una semana después que la senadora morenista Simey Olvera Bautista llevó a su informe de labores a una imitadora de la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes fue removida como secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

Simey Olvera, senadora por Hidalgo, el pasado 28 de agosto llevó a la actriz y comediante Tamara Henaine, conocida por su personaje de “Claudita”, caracterizada como la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar a la legisladora en su informe de labores.

https://www.instagram.com/reels/Dcj0MJ0laXY/

Ante ello, la senadora fue cuestionada en redes sociales tras realizar su segundo informe de labores en Ixmiquilpan.

De inmediato, fue sustituida por la senadora por Morena, Claudia Tello Espinoza, por lo que de inmediato sustituyó a Simey Olvera.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Morena Simey Olvera Claudia Sheinbaum informe, senadora, Directiva, Sheinbaum

               

                
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