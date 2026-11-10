Senadores de Morena piden cárcel para Córdova y oposición exige sancionar a Taddei en choque por el INE

Senadores de Morena exigieron sanciones penales, incluida la cárcel para el expresidente del organismo, Lorenzo Córdova, por su presunta responsabilidad en la estructura que habría favorecido a empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE).

En contraste, priistas y panistas acusaron a la 4T de intentar deslindarse de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y advirtieron que el recorte de alrededor de seis mil millones de pesos al presupuesto del instituto debilitará su capacidad para organizar las elecciones de 2027.

Óscar Cantón Zetina, vicecoordinador de Morena en el Senado, rechazó que su partido tenga responsabilidad en la designación de Taddei y sostuvo que la exconsejera presidenta nunca fue militante ni simpatizante de Morena, sino una funcionaria de carrera electoral con más de 33 años de trayectoria.

Argumentó que fue Lorenzo Córdova, cuando encabezaba el INE, quien impulsó su carrera al frente de organismos electorales y participó en su designación como titular del Instituto Estatal Electoral de Sonora.

El legislador sostuvo que Córdova tenía facultades para nombrar a los titulares de los organismos electorales locales y recordó que el propio exconsejero presidente reconoció recientemente la existencia de un oligopolio de cuatro o cinco empresas que concentraban las contrataciones de material electoral.

Cantón cuestionó por qué Córdova no intervino para romper esa concentración de proveedores durante su gestión y advirtió que las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Fiscalía General de la República (FGR) deben determinar las responsabilidades de todos los involucrados, sin excepciones.

“Cárcel, penas, multas, resarcisión de recursos, lo que tenga que contemplar la ley para que esto no siga ocurriendo”, exigió.

Incluso, cuando se le preguntó si la exigencia incluía al expresidente del INE, respondió: “Todos, todos”.

Cantón justificó también el recorte presupuestal al organismo electoral al considerar que existe una crisis por presuntas desviaciones de recursos y administrativas. Sin embargo, aseguró que las elecciones de 2027 están garantizadas y que el instituto cuenta con miles de trabajadores y consejeros para mantener sus funciones.

Sobre el nombramiento de la próxima presidencia del INE, pidió que el perfil tenga solvencia moral, conocimientos electorales y, sobre todo, neutralidad política.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, sostuvo que la investigación no debe limitarse a la exconsejera presidenta, sino extenderse a los consejeros actuales y funcionarios que presuntamente participaron en las contrataciones y asignaciones directas.

Afirmó que detrás de las irregularidades habría una estructura que buscaba controlar tanto al organismo nacional como a los institutos electorales locales, con miras a las elecciones de 2027.

Por su parte, el senador panista Marko Cortés sostuvo que Morena no puede deslindarse de Taddei porque fueron sus diputados quienes votaron por ella para encabezar el instituto.

Exigió que se investigue tanto a quienes participaron en las presuntas irregularidades como a quienes promovieron su nombramiento.

Además, pidió que la Cámara de Diputados designe a la nueva presidencia mediante un acuerdo de consenso entre todas las fuerzas políticas y no solamente con los votos de la mayoría oficialista.

Consideró que el recorte presupuestal representa otro debilitamiento de una institución fundamental para la democracia y advirtió que México necesita un árbitro electoral con recursos suficientes y autonomía para organizar los comicios.

En tanto, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, rechazó que la asignación de 618 millones de pesos derivada del recorte al INE para regularizar a maestras y maestros de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), represente un pago político o un beneficio para su partido.

Aseguró que se trata de una demanda histórica del PT y defendió el modelo educativo de esos centros, al señalar que su regularización responde a los derechos laborales del personal y a la atención de la primera infancia.

Crisis en el INE es responsabilidad de Morena, dice "Alito" Moreno

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que la crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE) es responsabilidad de Morena y que lo ocurrido con la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, es parte de una "cloaca de corrupción" para preparar un fraude electoral en 2027.

"Morena lo que está preparando es impulsar un gran fraude electoral, robarse la elección y no lo vamos a permitir", advirtió.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del PRI anunció que su partido no avalará la designación de una nueva presidenta del INE porque se prevé que propongan perfiles vinculados a Morena.

"No vendrán perfiles autónomos, no vendrán perfiles con expertise, estarán puros empleados de Morena", aseguró.

Por otra parte, insistió en que "Guadalupe Taddei es Morena y Morena es Guadalupe Taddei" y advirtió que las investigaciones no deben concluir con su renuncia.

"No sólo es concluir una investigación para resolver lo que ocurre en una cloaca de corrupción, de entrega de contratos, de asignaciones directas (...) debe de haber consejeras y consejeros involucrados en esta trama", dijo.

Moreno Cárdenas informó que el PRI presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de servidores públicos del INE y pidió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Señaló que el entramado incluyó la designación de órganos electorales locales, el manejo de financiamiento y prerrogativas y la fiscalización, con el objetivo de "apoderarse totalmente de la elección".

Interrogado sobre la imparcialidad de los consejeros que permanecen en el cargo, tras la asistencia de Jorge Montaño al informe del gobernador de Tabasco, el senador respondió que existe "cinismo total" y que hay consejeros que debieron participar en las decisiones del denominado "Clan Taddei".

Moreno Cárdenas vinculó la crisis del INE con la votación del Presupuesto de Egresos. Acusó a Movimiento Ciudadano de pactar con Morena para apoyar el presupuesto a cambio de frenar investigaciones por el presunto desvío y triangulación de recursos públicos en Nuevo León señalado por la ASF en contra de la administración del gobernador Samuel García.

"Presentan esa red criminal, la dan a conocer y ahora no hay ninguna investigación y viene la votación del presupuesto y Movimiento Ciudadano apoya a Morena con este pretexto de que están apoyando dos entidades", afirmó.

Acusó a Dante Delgado y a Jorge Álvarez Máynez de actuar en "nado sincronizado" con Morena para dividir a la oposición.

El dirigente opositor dijo que el PRI creó los programas sociales y votó para elevarlos a la Constitución, por lo que "nadie le puede quitar los programas sociales a la ciudadanía", pero rechazó el Presupuesto 2027 por considerarlo "un desastre" que recorta recursos a salud, seguridad, educación, carreteras, campo y apoyos a jóvenes y a micro, pequeñas y medianas empresas.

Aseguró que la deuda pública se duplicó de 10.5 billones de pesos al final de los gobiernos priistas a más de 20 billones actualmente.

Senadores de Morena también vuelan en escuadrón para deslindarse de Taddei

Senadores de Morena replican la estrategia de los diputados federales guindas en la narrativa en redes sociales para deslindarse de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei y culpar a Lorenzo Córdova, Marco Baños, Ciro Murayama y a los gobiernos del PRI y PAN de la corrupción en el órgano electoral.

Desde hace una semana en la cuenta oficial de X de los Senadores de Morena se han publicado más de veintena de mensajes e infografías donde se pretende desmarcar a ese partido y al Gobierno de la 4T de cualquier responsabilidad por los delitos que se le atribuyen al llamado Clan Taddei.

Entre lo senadores morenistas que han replicado estos mensajes destacan las senadora Margarita Valdez, Malú Miche, Sasil de León, Reyna Celeste Ascencio; los senadores Gerardo Fernández; Juan Carlos Loera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Pavel Jarero, entre otros.

Entre los mensajes de los senadores de Morena destacan: “¡La memoria no se borra a conveniencia! Lorenzo Córdova y quienes estuvieron al frente del INE también tienen cuentas que rendir. No pueden señalar a otros mientras guardan silencio sobre lo que ocurrió durante su gestión. ¡Que se sepa toda la verdad! El pueblo de México merece respuestas”.

“PRIAN hizo de los recursos públicos un negocio para unos cuantos! En la 4T defendemos que el dinero del pueblo se ejerza con transparencia, honestidad y sin privilegios”, se subraya en otro.

“En el mercado electoral también debe haber piso parejo: competencia justa, contratos transparentes y rendición de cuentas. ¡Los recursos públicos son del pueblo, no de unos cuantos!”, continúan los mensajes replicados por la mayoría de los senadores.

“Con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama vimos cómo se consolidaba una estructura burocrática, alejada de la ciudadanía y con recursos desorbitados. La autonomía no es un cheque en blanco para para la concentración del poder. El poder ahora es de la gente”, se indica en otro mensaje.

“Que no se les olvide quién nombró a Taddei en Sonora! Guadalupe Taddei trabaja en organismos electorales desde 1992. En 2014, el Consejo encabezado por Lorenzo Córdova la nombró al frente del instituto electoral de Sonora. Y en 2023 llegó a la presidencia del INE por sorteo en la Cámara de Diputados”, se subraya en otro mensaje en X.

“Lorenzo Córdova reconoce que desde hace más de 20 años sabían que unas cuantas empresas concentraban las contrataciones electorales. Entonces, ¿qué hizo para cambiarlo cuando estuvo al frente del INE?”, se añade en otro texto.

Diversos senadores han volado en escuadrón replicando estos mensajes e incluso algunos como Gerardo Fernández Noroña ha utilizado su video charlas para criticar la corrupción en el INE y vincular la misma con los gobiernos del pasado.

En un video, el morenista publicado en su cuenta de X donde acusa a Lorenzo Córdova y Marco Baños de avalar el nombramiento de Taddei en 2014 como presidenta del Instituto Electoral de Sonora y en 2023 la Cámara de Diputados nombró por medio de tómbola a Taddei como presidenta del INE.

Morena busca "salvar su pellejo" y maquillar complicidad, considera Elías Lixa

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, afirmó que la campaña de Morena por cambiar la narrativa del Clan Taddei, es un "intento desesperado por salvar el pellejo".

En entrevista con EL UNIVERSAL, criticó que el grupo parlamentario de Morena haya recibido instrucciones para postear en redes ataques contra las administraciones anteriores del Instituto Federal Electoral (IFE).

"El hecho de que quieran cambiar una narrativa no cambia la verdad ni los hechos. La vergüenza por aceptar un error lleva a cometer más errores. Lo increíble es que utilicen su libertad para maquillar que son cómplices de la corrupción de Taddei”, declaró.

Lixa Abimerhi calificó como "absurdo" el intento de Morena por ocultar su corresponsabilidad en la crisis de credibilidad que atraviesa el órgano electoral.

Recordó que entre 2022 y 2023, Morena controló el Comité Técnico de Evaluación para la selección de la presidencia del INE, excluyendo la opinión de la oposición.

Recordó que el partido en el poder festejó la designación de Guadalupe Taddei e, incluso, el expresidente de la República avaló públicamente su honestidad.

Asimismo, que posteriormente, un senador de Morena promovió reformas "por la puerta de atrás" para otorgar facultades extraordinarias a la presidencia del INE en la gestión de recursos, eliminando el contrapeso de las decisiones colegiadas.

“Yo veo ya un acto desesperado. Ver el cómo han cambiado sus declaraciones con los días es evidencia de que perdieron el rumbo y perdieron claridad. Han corrompido instituciones que se habían mantenido sólidas y con credibilidad ante la ciudadanía y eso me parece que es grave, porque ya no solo Morena y sus aliados están en una franca decadencia, sino que esa decadencia ha alcanzado a instituciones del Estado”, aseveró.

Campaña para deslindarse de Taddei “es la condena total para Morena”, dice Rubén Moreira

Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, condenó la existencia de una campaña al interior del grupo parlamentario de Morena, para cambiar la narrativa del Clan Taddei y culpar a las administraciones anteriores.

En conferencia de prensa, el legislador reaccionó a la primera plana de EL UNIVERSAL. Lamentó que Morena trate de imponer “discursos falsos” para tratar de minimizar los presuntos actos de corrupción de Guadalupe Taddei, elegida presidenta del INE en 2023.

“Eso confirma que Morena no es un partido de políticas públicas, es un partido de discursos falsos que trata de instalar en la población, y qué a fuerza de repetirlos, como le hacían en la Alemania nazi, pues tratan de que se conviertan en verdad”, comentó.

Señaló que esa es una de las causas por las que su partido no participará en la aprobación de la convocatoria para que se elija a la nueva presidenta del INE, y que sustituirá a Taddei.

“¿Por qué no hay consensos? Pues porque vemos que se trata aquí, desde el área de comunicación de Morena, de construir una narrativa falsa, entonces, sería uno muy inocente, si uno piensa que se busca consensos. Sí va a ver (convocatoria el jueves), la puede sacar Morena por mayoría, pero jamás va a ser por unanimidad porque el PRI no va a participar en eso”, afirmó.

El líder tricolor afirmó que “Taddei es Morena”, y adelantó que en la bancada guinda no hay independencia.

“Vemos que no hay independencia de una bancada frente al gobierno, sino que están para servirle a ese gobierno, y que esa estrategia la comparte con su partido. El reportaje que publica EL UNIVERSAL es la condena total para Morena, deja claro que Morena había capturado al INE y hoy no hallan cómo deslindarse de ello”, sentenció.